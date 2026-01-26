La CCISF lance une campagne d’achat local

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF) souhaite donner un élan supplémentaire aux entreprises d’ici à l’approche de la semaine de relâche.

L’organisme a dévoilé lundi une nouvelle campagne d’achat local intitulée « VITALISE ta relâche », qui vise à stimuler les dépenses dans les commerces régionaux tout en offrant un incitatif financier aux consommateurs.

Ainsi, à l’achat ou la recharge d’une carte prépayée Hello Visa de la CCISF, une bonification de 40 % sera appliquée par tranche de 50 $ investie, jusqu’à concurrence de 200 $. Cette offre, disponible pour une durée limitée, s’adresse autant aux membres qu’aux non-membres de la Chambre de commerce et d’industrie.

« Avec un investissement de 100 $ par exemple, 40 $ supplémentaires seront déposés sur la carte et pourront être dépensés dans plus de 100 commerces participants », explique Sandra Rossignol, PDG de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord.

La carte Hello Visa fonctionne avec la technologie PayPass et n’est acceptée que dans les commerces de la région inscrits au programme incluant des pharmacies, des épiceries, des garages ainsi qu’un large éventail de destinations touristiques.

« J’invite d’ailleurs les commerçants qui n’y ont pas encore adhéré à contacter la Chambre. L’implantation est rapide et ne nécessite aucune formation pour les employés », a conclu Sandra Rossignol.