L'Agence de sécurité MCIS devient Sécurité Boréale

L'Agence de sécurité MCIS franchit une étape importante de son évolution en adoptant une nouvelle identité: Sécurité Boréale. Ce changement reflète la volonté de l'entreprise d'affirmer son ancrage régional et de mettre en lumière les valeurs qui la distinguent, soit respect, professionnalisme et intégrité.

« Pour nous, il est essentiel d’adopter une démarche d’amélioration continue afin de répondre efficacement à chaque besoin de nos clients, sans jamais compromettre la sécurité », mentionne le directeur général de la compagnie, Frédéric Truchon. Le nom Boréale s’inspire de la forêt boréale, symbole de robustesse, de résilience et d’équilibre naturel. Il illustre la mission de l’entreprise: protéger les personnes et les biens avec rigueur et respect, dans une démarche durable et profondément enracinée dans les valeurs du territoire.

Basée à Alma et forte de plus de 150 employés, Sécurité Boréale demeure une entreprise régionale fière de contribuer à la vitalité économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Rappelons que Sécurité Boréale, fondée en 2022, offre une gamme complète de services : sécurité privée, gardiennage, signalisation routière et de chantier, ainsi que la location de personnel industriel, notamment de soudeurs et mécaniciens. Déjà bien implantée dans la région (85 % de sa clientèle), l’entreprise étend progressivement sa présence ailleurs au Québec.