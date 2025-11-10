Les élus régionaux réagissent

Le budget fédéral présenté le 4 novembre 2025 par le gouvernement de Mark Carney a suscité de vives réactions chez les élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tandis que l’Union des Préfets se réjouit des engagements annoncés, les élus fédéraux sont quant à eux beaucoup moins enthousiastes.

La création du Fonds pour la diversification des corridors commerciaux, doté de 5 milliards de dollars, est notamment perçue par l’Union des Préfets comme un levier majeur pour positionner la région dans les échanges internationaux en renforçant la capacité du Port de Saguenay, notamment par la construction d’un deuxième quai.

Un autre élément, le Fonds du premier et du dernier kilomètre, qui devrait appuyer la mise en œuvre de projets liés aux minéraux critiques et au développement des chaînes d’approvisionnement, est accueilli comme une excellente nouvelle par les préfets. Ces derniers y voient un appui direct à la création du Corridor du Nord canadien, un projet ferroviaire visant à acheminer les minéraux stratégiques de l’Ontario et du Québec vers le Port de Saguenay.

« Dans ce contexte, notre région se positionne des plus favorablement avec le Corridor du Nord canadien. », a souligné Louis Ouellet, président de l’Union des Préfets. « Nous poursuivrons les discussions afin d’être reconnus officiellement comme un projet d'infrastructure d'intérêt national. », a-t-il poursuivi.

De son côté, le maire de Saguenay, Luc Boivin, parle d’un tour de force majeur le développement économique régional.

« Le Corridor du Nord canadien est bien plus qu'un simple tracé ferroviaire : c'est un lien vital qui ouvrira l'accès aux richesses minérales du Nord, créera des milliers d'emplois et permettra au Québec de réduire sa dépendance envers le marché américain pour l'exportation de ses ressources en faisant de Saguenay la métropole nordique de l’Est du Canada », a-t-il expliqué.

Les élus fédéraux plus septiques

Les députés bloquistes Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe se disent préoccupés par l’orientation générale du budget qui affiche un déficit de 78 milliards de dollars. Selon eux, le gouvernement fédéral a ignoré plusieurs demandes jugées essentielles par le Bloc Québécois pour répondre aux besoins des Québécois, dont l’augmentation de la sécurité de la vieillesse dès 65 ans et la bonification des transferts en santé.

Les deux élus reconnaissent toutefois l’importance de l’engagement fédéral à financer la construction d’un deuxième quai au Port de Saguenay, une mesure qu’ils attribuent en partie aux démarches intensives menées au cours des derniers mois.

« Ce résultat est le fruit d’un travail de longue haleine. Nous avons multiplié les rencontres au cours de l’été et des derniers mois, et cette annonce démontre que lorsque nous faisons notre travail de représentants régionaux et que nous soutenons activement les acteurs du milieu, nous pouvons obtenir d’excellents résultats pour notre région », a souligné Mario Simard.

De son côté le député conservateur de Chicoutimi – Le Fjord, Richard Martel, n’a pas mâché ses mots.

« Le nouveau budget libéral de Mark Carney, c’est encore beaucoup de promesses… mais pas grand-chose de concret pour aider les familles. », a-t-il lancé. « On nous dit que c’est un budget d’investissement, mais on ne voit pas où ça va retomber. On parle de couper dans la bureaucratie, mais on crée encore de nouveaux départements. Et pendant ce temps, le Canada va payer plus de 50 milliards $ par année juste en intérêts sur la dette — plus que ce qu’on donne aux provinces pour la santé! C’est énorme. », a-t-il poursuivi.