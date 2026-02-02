Le Festi-Frette amorce un virage musical majeur pour sa 9e édition

Les 13 et 14 février 2026, le Centre-Ville de La Baie vibrera au rythme du Festi-Frette, qui revient pour une 9e édition. Pour l’occasion, l’événement entame une transformation pour devenir un rendez-vous musical hivernal porté par la scène électronique et des performances de DJ.

Ce repositionnement stratégique prendra forme grâce à la présence de Misstress Barbara, figure incontournable de la techno montréalaise et artiste de renommée internationale. Pour souligner ses 30 ans de carrière, la DJ offrira une prestation gratuite en plein cœur du centre-ville de La Baie.

Pionnière de la musique électronique au Québec, Misstress Barbara s’est illustrée sur les scènes de plus de 40 pays au fil de sa carrière. Nominée aux JUNO Awards et respectée pour son influence durable sur la scène électronique mondiale, elle se produit habituellement dans des festivals urbains majeurs. Sa venue au Festi-Frette représente donc une occasion exceptionnelle pour un événement régional d’accueillir gratuitement une artiste d’un tel calibre.

« Ce repositionnement s’inscrit dans une vision claire : positionner le Centre-Ville de La Baie comme un pôle culturel hivernal, misant sur des propositions artistiques fortes pour stimuler l’achalandage, la fréquentation touristique et la vitalité du centre-ville en saison froide », a souligné Jessi Lavallée, coordonnateur du Centre-Ville de La Baie et directeur artistique du Festi-Frette.

En consolidant son identité autour de la musique électronique, le Festi-Frette souhaite rehausser sa notoriété tout en préservant la gratuité, l’accessibilité et son ancrage communautaire qui ont fait son succès pour neuf éditions de suite.