Cinq automobiles partent en fumée

Cinq véhicules se sont embrasés dans le stationnement d’un commerce du boulevard du Royaume, à Chicoutimi, dans la nuit de dimanche à lundi.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Carl Tremblay, souligne qu’il était dans les environs de 2h dans la nuit lorsque les services d’urgence ont été appelés à intervenir. Les agents ont compris à ce moment que trois automobiles étaient en flammes sur le site.

Cependant, arrivés sur les lieux, les autorités ont constaté que le brasier s’était propagé à deux autres véhicules. La scène est toujours surveillée par les policiers à l’heure actuelle. Une enquête sera déclenchée pour déterminer si l’incendie est de nature criminelle ou accidentelle.