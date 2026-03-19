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Jeudi, 19 mars 2026

Sports

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Fière partisane des Sags à 105 ans!

Le 19 mars 2026 — Modifié à 07 h 41 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Peu peuvent se vanter d’accéder à un âge aussi avancé tout en demeurant aussi alerte et surtout : demeurer autant partisan des Saguenéens de la LHJMQ à cet âge!

Germaine Côté, une résidente de la Villa Chicoutimi, a franchi le 22 février dernier le vénérable cap des 105 ans. Fan des Sags, Mme Côté s’est vue offrir par le personnel de la résidence un repas rempli d’amour, en compagnie des membres de sa famille, en plus de recevoir une rondelle de son équipe favorite.

Le tout a d’ailleurs fait l’objet d’une publication Facebook, qui a reçu plus de 1 300 mentions “J’aime”, un record pour la page FB de la résidence.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là: quelques jours après cette parution, la responsable des loisirs de la Villa Chicoutimi, Marianne Tremblay, raconte avoir été contactée par la maman de la famille d’accueil du joueur étoile des Sags, Maxim Massé. Cette dernière lui dit alors que le joueur aimerait aller à la rencontre de la centenaire.

Ce qui fut fait récemment, alors que Maxim Massé s’est amené à la Villa Chicoutimi. Le nouveau marqueur de 50 buts lui a alors remis un chandail de l’équipe et une gerbe de fleurs, en plus d’avoir un bel entretien avec la dame. Marianne Tremblay conclut que le moment fut mémorable.

Ajoutons à cela une vidéo hommage envoyée à la dame par le maire de Saguenay, Luc Boivin.

À titre de statistiques, Mme Germaine Côté serait, selon toute vraisemblance, la doyenne des femmes de la région. Mais définitivement, elle est la plus âgée et la plus enthousiaste fan des Sags!

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