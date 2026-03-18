La Ligue Nationale de Hockey (LNH) a confirmé le retour de la Coupe du monde de hockey en 2028 qui sera présenté à Edmonton, Calgary et Prague en Tchéquie.

Cette nouvelle est sortie de la réunion des directeurs généraux qui se déroule actuellement en Floride. Selon les premières informations, un total de huit nations seraient présentées et les matchs préliminaires seraient disputés à Calgary et Prague. Le tournoi se transporterait du côté d’Edmonton pour les demi-finales et la finale.

La LNH n’a pas encore statué sur la présence des Russes à ce tournoi mais une décision sera prise par les DG.

Il s’agira de la quatrième édition de la Coupe du monde de hockey après celles de 1996, 2004 et 2016. Lors de la dernière édition, le Canada avait défait l’équipe européenne du côté de Toronto.