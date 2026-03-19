Fin de l’avis d’ébullition à Laterrière

Les résidents de Laterrière peuvent de nouveau consommer l’eau potable sans restriction. L’avis d’ébullition, en vigueur depuis le 16 mars sur l’ensemble du réseau, a été levé à la suite de la réception de résultats d’analyses conformes.

La mesure préventive avait été mise en place en raison de travaux réalisés à proximité du puits existant, une situation pouvant affecter temporairement la qualité de l’eau. Durant cette période, la population devait faire bouillir l’eau à gros bouillon pendant au moins une minute avant toute consommation.

Selon les informations transmises par les autorités municipales, les analyses effectuées en laboratoire confirment que l’eau respecte désormais toutes les normes en vigueur. Les citoyens peuvent donc l’utiliser et la consommer normalement dès maintenant.