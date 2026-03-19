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Le Bloc Québécois demande un projet-pilote pour l’ARC dans la région

Le 19 mars 2026 — Modifié à 13 h 45 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

À la suite de rencontres avec les représentants syndicaux de l’Agence du revenu du Canada (ARC), les députés bloquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe réclament la mise en place d’un projet-pilote visant le rétablissement de comptoirs de service physiques de l’ARC dans la région.

Les députés soulignent que les citoyens de leur circonscription font face à des obstacles croissants dans leurs démarches avec l’Agence, notamment en raison de la complexité des outils numériques, de la rareté de l’accompagnement personnalisé, du récent retrait des boîtes postales dans les bureaux de l’agence et d’un manque criant de services de proximité. Pour bon nombre d’entre eux, particulièrement les aînés ou les personnes moins à l’aise avec les technologies, il est essentiel pour les députés de pouvoir parler à quelqu’un en personne. 

Selon le député de Jonquière, Mario Simard, dans une société où une partie de la population est touchée par l’analphabétisme fonctionnel, on ne peut pas s’attendre à ce que tout le monde navigue aisément sur les plateformes en ligne de l’Agence du revenu. Il ajoute que les citoyens veulent un visage humain, un contact direct et un vrai service de proximité. Son collègue du lac Saint-Jean, M. Brunelle-Duceppe, mentionne que le retour de comptoirs de service physiques est une nécessité.

Les bloquistes mentionnent finalement que selon les informations recueillies lors des rencontres avec le syndicat local de l’ARC, des installations physiques existent encore dans la région, mais elles ne sont plus accessibles au public pour des services directs. Les deux députés demandent donc que l’ARC explore la possibilité de lancer un projet-pilote permettant la réouverture de comptoirs de services dans la région.

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