455 000 $ pour soutenir les artistes au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en partenariat avec les quatre MRC du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les villes d’Alma, de Dolbeau-Mistassini et de Saguenay, ainsi que le Conseil des arts de Saguenay et Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont annoncé un soutien financier totalisant 455 000 $ à 15 artistes et 8 organismes artistiques de la région.

Sur le montant total, 267 000 $ seront versés au soutien de projets portés par des artistes, des écrivaines et des écrivains professionnels, tandis que 188 000 $ serviront à appuyer des organismes artistiques.

Parmi les boursières et boursiers sélectionnés, trois artistes reçoivent une première bourse, rendue possible grâce à une bonification financière des ententes territoriales accordée par le CALQ. De plus, deux organismes artistiques bénéficient d’une subvention entièrement financée par le CALQ.

Les demandes d’aide financière ont été évaluées par un comité de pairs mis sur pied par le CALQ, réunissant des professionnelles et professionnels issus de divers secteurs artistiques. Les projets retenus se sont distingués par leur excellence artistique, leur pertinence par rapport aux objectifs du programme et leur capacité à s’inscrire dans les enveloppes budgétaires disponibles.

« Chaque année, ces propositions nous montrent à quel point la région déborde d’audace et d’imagination, et elles nous rappellent à quel point la création artistique est un moteur essentiel de vitalité culturelle pour nos collectivités. », a souligné Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

De son côté, le maire de Saguenay, Luc Boivin, a rappelé l’importance de l’investissement culturel pour le territoire.

« Soutenir la culture dans notre région et offrir aux artistes la possibilité de proposer leurs projets est essentiel pour faire vivre la culture au Saguenay–Lac-Saint-Jean. En appuyant les artistes d’ici, nous faisons rayonner nos talents et renforçons l’identité culturelle de notre région », a-t-il déclaré.