Jour de budget “sobre” au Québec?

C’est ce mercredi que sera présenté le budget du ministre caquiste des Finances, Éric Girard. Un dernier budget de “l’ère Legault” qu’on promet d ‘ores et déjà “sobre et équilibré”.

Entre autres, parmi les premières mesures dévoilées mardi, le budget ne contient pas de mesures relativement au prix de l’essence. Il sera présenté au public dès 16 heures à l’Assemblée nationale. Régionalement, l’exercice financier donne à nouveau l’occasion à plusieurs organismes de défense des citoyens d’organiser des visionnements publics.

C’est le cas notamment des membres de Solidarité populaire 02 qui se rassemblent pour son activité traditionnelle d’écoute collective du budget provincial afin de célébrer les mesures sociales et/ou de dénoncer les mesures d’austérité annoncées. Le tout est prévu cet après-midi au Côté-Cour, rue de La Fabrique à Jonquière, de 16 à 17 heures.