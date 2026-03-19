Un tirage moitié-moitié, un souper-spectacle et un 30 ans à célébrer

L’administration de la Villa Saint-Ambroise lance un tirage moitié-moitié, qui a débuté le 14 mars dernier pour prendre fin le 2 mai, dans le but de récolter un financement d’environ 100 000$ et de pouvoir donner la cure de rajeunissement nécessaire à l’établissement destiné aux aînés autonomes et semi-autonomes.

En 1995, un regroupement de personnes ambitieuses projetait de construire une résidence pour garder les aînés dans leur milieu de vie, soit à Saint-Ambroise. C’est sans soutien gouvernemental, mais avec beaucoup d’acharnement et l’aide de la population via différentes campagnes de fonds que groupe a réussi à mettre sur pieds ce qu’est devenu aujourd’hui la Villa Saint-Ambroise. Cependant, après trois décennies, la bâtisse de 24 appartements a besoin d’une certaine mise à jour.

« La bâtisse est quand même très bien entretenu », mentionne d’abord l’un des membres du comité en charge du tirage, Léo Simard. « Les équipements sont désuets et nous nous devons de les remplacer par des appareils qui seront plus modernes, sophistiqués et surtout sécuritaire », ajoute-t-il.

Son acolyte dans le dossier, Martial Harvey, remarque pour sa part que les besoins évoluent à vitesse grand V, tout comme la clientèle de l’établissement, marquée par le vieillissement de la population générale.

« Plus les années passent, plus que ce qui est offert par la Villa s’adresse à des personnes semi-autonomes ou en perte d’autonomie. Dans ce contexte, ça demande plus de soins, plus d’équipements adaptés, d’effectifs sur place. Nous n’avons également pas les moyens de combler ces besoins tout en gardant un prix raisonnable des loyers », émet M. Harvey.

N’ayant « pas plus d’aide financière de la part du gouvernement en 2026 » et en raison d’une situation fâcheuse survenu en novembre dernier, les deux hommes ont décidé d’agir.

« On a eu une perte de courant qui a nécessité l’évacuation temporaire des résidents et des résidentes dans un centre d’hébergement aménagé à l’improviste, avec des lits de camps. On s’est alors dit que l’achat d’une génératrice ne ferait pas trop de mal. Toutefois, les prix sont exorbitants, ce pourquoi l’organisation d’un moitié-moitié nous a semblé être un bonne idée », souligne Martial Harvey.

Les investissements comprennent aussi le réaménagement de la salle de bain commune, la refonte du système de sécurité et l’installation de gicleurs.

30 ans d’engagement

Afin de souligner ses 30 ans d’existence, la Villa Saint-Ambroise convie la population à un souper-spectacle qui se tiendra le 2 mai prochain au Complexe socioculturel du secteur. Le repas sera servi dès 18h00, avant de laisser place à une prestation de l’animateur, chanteur et directeur de l’information pour le 92,5 CKAJ, André Deschênes. La soirée sera également marquée par le tirage du moitié-moitié, dont les billets sont offerts au coût de trois pour 10$, 10 pour 20$, 50 pour 50$ ou encore 200 pour 100$. L’événement vise à rassembler la communauté autour de cette résidence bien ancrée dans le milieu depuis 30 ans maintenant. Afin de promouvoir l’initiative, la Municipalité de Saint-Ambroise s’assurera d’afficher toutes les informations pertinentes à savoir en vue du tirage, sur Facebook.