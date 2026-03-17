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Mardi, 17 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 53s

Pannes d’électricité

Plus de 1 400 ménages du Saguenay–Lac-Saint-Jean touchés mardi matin

Émile Boudreau
Le 17 mars 2026 — Modifié à 07 h 01 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Mardi matin de nombreuses interruptions de service sur le réseau d’Hydro-Québec ont privé de courant un grand nombre de résidences au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les pannes ont touché plus de 1 400 ménages dans la région, rapporte Radio-Canada.

Vers 6 h, une trentaine d’interruptions étaient recensées à différents endroits, selon le service Infopannes de la société d’État. La municipalité de Labrecque était la plus durement touchée, avec près de 880 adresses privées d’électricité.

D’autres pannes ont également été signalées dans le secteur de DolbeauMistassini, notamment sur le chemin de la Rivière, ainsi qu’à SainteJeanned’Arc, sur le chemin Principal, où plus de 200 résidences ont perdu le courant. HydroQuébec prévoit un retour progressif du courant vers 7 h, bien que la cause exacte de ces interruptions demeure indéterminée.

Ces pannes surviennent alors que des conditions météorologiques difficiles affectent la région. De la pluie et de forts vents balaient le secteur de Saguenay, tandis qu’au LacSaintJean, les précipitations devraient se transformer en neige au cours de la matinée. Environnement Canada avertit également d'un risque de bourrasques en matinée et en début d’aprèsmidi.

Des vents d’ouest de 30 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, sont attendus tout au long de la journée. Un avertissement météorologique lié aux vents est en vigueur à la Ville de Saguenay.

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