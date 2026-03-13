Des nominations stratégiques à la gouvernance de l'organisation

Promotion Saguenay annonce d’importantes nominations au sein de son conseil d’administration. Ces changements s’inscrivent dans une volonté affirmée de renforcer la gouvernance de l’organisation et d’appuyer la vision de développement économique de Saguenay.

Elles marquent également la mise en place d’un rôle accru à la direction de Promotion Saguenay, afin d’assurer une synergie et une cohérence stratégique encore plus grande entre la Ville de Saguenay et sa société de développement économique. Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a procédé ce vendredi à la présentation de nouveaux membres qui viennent enrichir l’expertise déjà présente au sein du conseil. En plus d’assumer la présidence du conseil d’administration, M. Boivin souligne que ces nominations contribueront à consolider le rôle stratégique de Promotion Saguenay dans l’avancement des grands dossiers régionaux.

« Je suis très fier des nominations au conseil d’administration, qui amènent des personnes de grande qualité et d’expérience, ainsi que de celles à la direction, pleinement méritées en raison des compétences et de l’engagement démontrés au sein même de l’organisation. Ensemble, elles renforcent une gouvernance solide, concertée et tournée vers l’avenir du développement économique de Saguenay », a déclaré Luc Boivin.

Conseil d'administration

Le conseil d’administration de Promotion Saguenay accueille trois nouveaux administrateurs de haut calibre, témoignant de la volonté de doter l’organisation d’une gouvernance engagée et solidement ancrée dans le développement économique du territoire. Il s’agit de Mme Marie-Jeanne Bonneau, M. Ghislain Samson et M. Daniel Silverman.

Marie-Jeanne Bonneau est directrice générale adjointe d’Industries Dodec et copropriétaire de plusieurs entreprises manufacturières et immobilières du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Formée en administration et en relations industrielles, elle a évolué au sein de toutes les fonctions clés de l’entreprise familiale, ce qui lui confère une compréhension globale des opérations. Elle a piloté l’obtention de la certification Hardox Wearparts en 2016, faisant de Dodec le premier centre accrédité au Québec, et a contribué à l’ouverture de nouveaux marchés en Afrique de l’Ouest.

Ghislain Samson est recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), qu’il dirige depuis 2021. Avant son rectorat, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), notamment celles de doyen du Décanat de la gestion académique des affaires professorales et de directeur du Département des sciences de l’éducation. Administrateur aux Presses de l’Université du Québec depuis 2017, il a contribué à renforcer le positionnement régional et international de l’UQAC, à relancer ses clubs sportifs universitaires et à consolider un réseau de près de 300 ententes internationales en enseignement et en recherche.

Daniel Silverman occupe le poste de vice-président - Investissements directs étrangers, chez Investissement Québec International. Diplômé de l’Université Concordia à Montréal, il dirige une équipe de plus de 60 professionnels répartis au Québec et dans 12 bureaux internationaux. En 2025, il s’est également vu confier la responsabilité du mandat IQ lié aux zones d’innovation. Reconnu pour son leadership, il a été nommé parmi les Top 50 North American Economic Developers en 2021 et 2023, et parmi les Top 40 Under 40 Economic Developers en 2019 et 2021 lors du Sommet du leadership du International Economic Development Council (IEDC).

Ses nouveaux administrateurs se joignent au conseil d’administration composé de

administrateurs d’expérience : Céline Voyer, Charles-André Perron, Gilles Déry, Éric Larouche, Éric Rousseau et Hervé Simard.

La direction renforcée

Le conseil d’administration a également procédé à la nomination de Priscilla Nemey à titre de présidente directrice générale. Forte de plus de vingt ans d’expérience au sein de l’organisation, dont plus de quatre années à la direction générale, Mme Nemey voit son mandat évoluer afin d’accroître la capacité d’action de la haute direction.

De son côté, Claudia Fortin, auparavant directrice générale adjointe, est nommée vice-présidente exécutive. Comptant plus de dix ans d’expérience au sein de Promotion Saguenay et plus de trente ans en développement économique, elle jouera un rôle clé pour soutenir la PDG et le conseil d’administration dans le virage de l’organisation vers un développement économique davantage synergique répondant aux besoins des entreprises.

La Ville de Saguenay et Promotion Saguenay uniront leurs efforts autour d’une vision commune. Ensemble, elles travailleront à renforcer l’attractivité économique du territoire tout en assurant une grande qualité de vie pour les citoyens.