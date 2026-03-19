Des nouveautés à l’ouverture de la saison en juin

Le Ciné-parc et spectacles de Saint-Ambroise aura droit à une cure de rajeunissement pour 2026. Les familles du secteur pourront profiter, dès l’ouverture de la saison en juin prochain, d’un nouvel écran permanant pour y visionner leurs films préférés ainsi que d’une cabane extérieure entièrement réaménagée, pour pouvoir continuer de déguster leur popcorn ou leur barbe-à-papa.

Éric Perron, le propriétaire de l’endroit, mentionne qu’un investissement de 100 000$ est nécessaire pour mettre à terme ce projet, qui fera certainement plaisir aux cinéphiles et aux habitués de la place.

« Je suis présentement au Mexique et je serai de retour le 28 avril. Nous débuterons donc le réaménagement dès la première semaine de mai. On se donne un mois pour tout finaliser et être prêt pour l’ouverture officielle le 5 juin », informe-t-il.

M. Perron ajoute qu’il fait ça pour les gens et rien d’autre.

« Je vois la petite famille et les enfants de trois ou quatre ans qui se promènent avec leur barbe à papa, les yeux pétillants et qui ont hâte de regarder un bon film dans la ‘’grosse télé’’. C’est merveilleux de voir ça et d’entendre ça. Je suis satisfait après ça, je sens que j’ai effectué mon travail », admet le propriétaire.

Les différentes projections amèneront une fois de plus un public varié, assure Éric Perron. Normalement, de deux à trois soirées de représentation par semaine sont organisées, et ce jusqu’en septembre. En ce qui concerne la programmation, les choix des films seront diversifiés, allant des nouveautés qui ont récemment quitté les salles de cinéma aux classiques.

« Il faut savoir que c’est extrêmement compliqué de passer des primeurs, même si j’aimerais vraiment ça. En premier lieu, il faut avoir en sa possession un projecteur de marque Barco, qui peut coûter au-dessus de 10 000$ canadien, dépendamment du modèle. Il y a également certaines contraintes à respecter pour ce qui est des films à grand déploiement. Peut-être qu’un jour, Ciné-parc et spectacles Saint-Ambroise s’en viendra là, mais pas pour le moment. »

Une fermeture temporaire en 2025

Rappelons qu’en mai 2025, Éric Perron avait créé une onde de choc en annonçant, sur la page Facebook officielle du ciné-parc, la fermeture de ce dernier.

« L’an passé, les droits des films étaient censés augmenter avec tout ce qui se passait du côté des États-Unis. Je me disais que la fermeture était ma seule option, puisque veut, veut pas, je commençais juste à prendre de l’expansion avec le ciné-parc. Toutefois, je suis revenu sur ma décision un mois plus tard, en ayant en tête que les gens ont besoin de ce genre de divertissement à prix modiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean », évoque M. Perron.

L’engouement est toujours aussi fort. La preuve: la plus récente publication sur les nouveautés à venir a générée un peu plus de 500 mentions J’aime, près de 80 commentaires et un peu plus de 140 partages.

« La population est au rendez-vous, vraiment. Les ciné-parcs comme le mien prennent de l’ampleur, l’achalandage est grandissant d’année en année. J’investis encore là-dedans tant que ça en vaut la peine, et c’est bel et bien le cas », assure-t-il.