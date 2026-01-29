Des artistes à la rencontre des élèves du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Tout juste nommée aux prix Juno 2026 dans la catégorie Album francophone de l’année, l’autrice-compositrice-interprète Ariane Roy a fait escale cette semaine dans plusieurs établissements scolaires du Saguenay à l’occasion de la 9ᵉ édition de la tournée du Festif! à l’École, rapporte Radio-Canada.

L’artiste a visité les écoles des Grandes-Marées, à La Baie, ainsi que des Bâtisseurs et de la Mosaïque, à Jonquière, où elle a offert des prestations d’environ 30 minutes devant des groupes d’élèves.

Il s’agit de la deuxième participation de la musicienne à cette initiative éducative organisée par le Festif! de Baie-Saint-Paul pour laquelle 25 artistes sont appelés à se produire dans près de 80 écoles à travers le Québec dans le but de rapprocher les jeunes du milieu culturel.

La tournée se poursuivra au Lac-Saint-Jean au début du mois de juin alors que le chanteur Émile Bilodeau s’arrêtera aux écoles primaires Notre-Dame à Roberval, Monseigneur-Victor à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix ainsi qu’à l’école Saint-Antoine, à Saint-Gédéon.

Ariane Roy sera pour sa part de retour dans la région le 13 février au Théâtre Palace du secteur Arvida, à Saguenay, et le 14 février au Vieux Couvent de Saint-Prime, dans le cadre de sa tournée Dogue.