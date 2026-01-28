Les Grands Crus Musicaux passent du centre-ville au Mégacentre Talbot

Le festival Les Grands Crus Musicaux pourrait déménager sa cinquième édition, prévue en juillet prochain, du centre-ville de Chicoutimi vers le secteur du Mégacentre Talbot, à l’entrée de Saguenay.

L’événement, qui s’était toujours déroulé à la Zone portuaire depuis ses débuts, y voit l’opportunité de réduire ses coûts d’exploitation alors que la facture pour y tenir le festival atteignait désormais 65 000 $, selon des informations rapportées par Radio-Canada. Ce faisant, opter pour une scène temporaire ainsi que des clôtures pour ceinturer le site du festival installer près du Mégacentre Talbot coûterait environ deux fois moins cher.

Les organisateurs travaillent depuis plusieurs mois avec différents partenaires, dont la Société de développement commercial de Zone Talbot, pour assurer la relocalisation. La formule du festival demeurerait toutefois inchangée, avec deux fins de semaine de spectacles, soit du 2 au 4 juillet et du 9 au 11 juillet.

Une relocalisation en deux phases

La première phase du projet prévoit l’installation d’une scène temporaire dans le vaste stationnement où se trouvent les commerces Sail, Club Piscine, Costco et Rona, à l’intersection des boulevards Talbot et du Royaume. Les discussions avec la Ville de Saguenay seraient déjà avancées afin d’obtenir les dernières autorisations nécessaires.

À plus long terme, une deuxième phase aspire à développer un site permanent dédié aux événements, adjacent à Sail et Club Piscine. L’espace serait conçu pour accueillir des événements de grande envergure ainsi que diverses initiatives culturelles et festives, en offrant des infrastructures durables et modulables permettant également de soutenir la croissance des Grands Crus Musicaux.