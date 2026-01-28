La LNI en tournée au Saguenay–Lac Saint Jean

La Ligue nationale d’improvisation (LNI) est de retour au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean pour une série de cinq matchs, une première visite dans la région depuis deux ans.

Pour l’occasion, les comédiens Amélie Geoffroy, Brigitte Soucy, Mathieu Lepage et Frédéric Barbusci accompagnent l’arbitre en chef et directeur artistique du Théâtre de la LNI, Simon Rousseau.

La tournée a pris son envol mardi après‑midi au Théâtre Palace Arvida, devant des groupes scolaires venus assister à la première joute. Une seconde représentation a suivi en soirée, cette fois ouverte au grand public.

Les improvisateurs poursuivront la tournée jusqu’à vendredi, à Alma, où deux autres représentations scolaires sont prévues à la salle Michel‑Côté durant la journée. En soirée, un ultime match viendra clore la semaine, alors que l’équipe locale Impro Alma (IA) aura l’occasion de se mesurer aux joueurs de la LNI, rapporte Radio‑Canada.

Cette tournée survient dans un contexte particulièrement favorable à l’improvisation dans la région. Le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean compte déjà plusieurs équipes et ligues actives, et l’intérêt pour cette forme d’expression artistique continue de croître. L’automne dernier, une nouvelle concentration scolaire dédiée à l’improvisation a même été créée à l’école l’Odyssée Lafontaine/Dominique‑Racine.