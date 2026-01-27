De jeunes artistes du Lac-Saint-Jean émeuvent le public à La Voix

Les jeunes talents du Lac-Saint-Jean ont fait forte impression dimanche soir lors de la deuxième ronde des auditions à l’aveugle de l’émission La Voix, rapporte Radio-Canada. Plusieurs moments chargés d’émotion ont marqué cette soirée, au cours de laquelle deux artistes de la région ont été sélectionnés pour poursuivre l’aventure.

Parmi eux, Alexis St‑Pierre, âgé de 16 ans et originaire de Saint-Augustin, a captivé les coachs avec sa reprise de Fernand, d’Alexandre Poulin. Sa performance a convaincu les mentors de se retourner, et le jeune chanteur a finalement choisi de joindre l’équipe de France D’Amour pour la suite du parcours.

Alexis était accompagné de sa famille, dont sa sœur Livia St‑Pierre, gagnante de La deuxième Voix en 2023. Dans un moment touchant, celle-ci est montée sur scène à ses côtés pour interpréter en duo Mon amour, mon amie, de Paul Daraîche.

Issu d’un milieu profondément ancré dans la musique, Alexis St‑Pierre enchaîne les concours et les camps musicaux depuis qu’il est jeune, notamment le Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Il fait également partie de la troupe Québec Issime.

Un autre moment marquant de l’émission est survenu lors de la prestation de Maïka Pelchat, 23 ans, de Dolbeau-Mistassini. La jeune nièce du chanteur bien connu Mario Pelchat, a offert une interprétation sentie de Collines de Rosalie Ayotte. Ému aux larmes en la voyant sur scène, son oncle n’a pu retenir son émotion. Sa performance a notamment charmé Corneille, qui l’a accueillie au sein de son équipe.

Les deux artistes du Lac-Saint-Jean auront l’occasion de démontrer à nouveau l’étendue de leur talent lors de la prochaine étape de La Voix, alors que les candidats s’affronteront lors des duels.