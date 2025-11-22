Normandin rend hommage à André « Dédé » Fortin avec une sculpture commémorative

Près d’une centaine de personnes se sont réunies samedi au parc du Centenaire de Normandin pour assister au dévoilement d’une sculpture à l’effigie d’André « Dédé » Fortin, figure marquante du groupe Les Colocs. Réalisé en collaboration avec la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la famille Fortin, l’événement s’inscrivait dans les commémorations entourant le 25e anniversaire de son décès.

Lorsque la couverture a été retirée et que l’œuvre est apparue au public, l’émotion était palpable. Les applaudissements nourris ont laissé place à un moment de recueillement, alors qu’une minute de silence a été observée en hommage à l’artiste. Les membres de la famille de Dédé, présents pour l’occasion, ont été visiblement touchés par l’accueil réservé à la statue.

Le projet a été initié par Mélanie St-Gelais, de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour qui Les Colocs ont profondément marqué la jeunesse et l’adolescence. Il y a un peu plus d’un an, elle a contacté la famille Fortin afin de mettre en marche ce grand hommage.

« Les Colocs ont façonné une partie de ma vie. Je voulais que le 25e anniversaire soit souligné avec quelque chose de significatif », a-t-elle expliqué.

Au nom de la famille, Hélène Fortin, sœur de Dédé, a souligné leur gratitude devant cet hommage. Elle a affirmé qu’ils sont heureux de constater que la mémoire d’André demeure bien vivante dans la culture québécoise et qu’ils sont profondément touchés par l’œuvre.

Hommage à un artiste humaniste

La sculpture est l’œuvre du sculpteur originaire de La Doré, Roger Langevin, pour qui réalisé ce travail a été un immense honneur.

« Il s’agit pour moi de rendre hommage non seulement à une icône, mais aussi à un artiste engagé et humaniste », dit-il.

Il a notamment expliqué la présence d’un panier d’épicerie renversé sous les pieds du chanteur comme étant un symbole de la société de consommation, inspiré de l’énergie militante et engagée qui animait Dédé.

Personnage historique québécois

Lors de la cérémonie, la député Nancy Guillemette, au nom du gouvernement du Québec, a également annoncé qu’André Fortin devient officiellement un personnage historique du Québec au sein du patrimoine culturel.

Il rejoint ainsi des figures majeures comme Félix Leclerc, La Bolduc et Gilles Vigneault, confirmant l’empreinte durable qu’il laisse dans la mémoire collective.

Le dévoilement de la statue vient ainsi souligner l’importance de Dédé Fortin dans la culture québécoise, lui qui demeure, encore aujourd’hui, l’une des voix les plus influentes et emblématiques de sa génération.