Depuis quelques années, la télé sportive est en pleine mutation. Certaines ligues sportives ont même posé des gestes que je qualifierais d’extrêmes pour mousser leurs produits en quittant la télé dite traditionnelle. C’est le cas de la Major League Soccer qui diffuse maintenant la majorité de ses parties sur Apple TV. La base de partisans du CF Montréal étant plutôt minime, ce changement n’a pas dérangé grand monde au Québec. La très influente NFL a aussi fait de gros changements en diffusant les matchs du jeudi uniquement sur Amazon Prime pour le marché américain. C’est aussi le cas pour le baseball majeur qui diffuse certaines parties du vendredi sur Apple TV.

On est rendu là ! À travers ses changements, que se passe-t-il avec notre sport national, le hockey ?

La ligue de Gary Bettman cherche toujours des moyens d’augmenter ses revenus tout en voulant attirer un nouveau public. Ce n’est pas un secret, les jeunes ne veulent pas payer pour le bon vieux câble, alors il faut aller sur les plateformes de diffusion, ce qu’on appelle le «streaming». Depuis 1 an, la LNH diffuse une partie le lundi soir sur Amazon Prime. Je dois avouer que la qualité des images est là, le produit est bien livré. Jusqu’à présent, cela n’affecte en rien les habitudes des fans des Canadiens de Montréal. L’an prochain, ça risque de changer.

D’ici là fin de la saison, rien ne change. Les parties du CH sont diffusées sur les ondes de RDS à l’exception des matchs du samedi soir et des séries qui elles sont disponibles sur les ondes de TVA Sports. Pour l’an prochain, il y a toujours de l’incertitude pour les droits de télé francophone. On sait déjà que RDS présentera 45 parties durant la saison. Le reste ? TVA Sports n’a toujours pas d’entente et quand on connaît la situation financière de l’entreprise, c’est très inquiétant. La semaine derrière, l’animateur de BPM Sports Max Lalonde a mentionné que 15 matchs des Canadiens pourraient être diffusés sur Crave, la plateforme qui appartient à Bell. Tout comme Amazon Prime, Dazn, Apple TV et cie, Crave, c’est aussi payant !

Donc le fan du CH n’aura d’autre choix que de sortir de l’argent de ses poches pour regarder certains matchs. On est rendu là !

Stratégiquement parlant, les Canadiens et Bell partagent une longue relation d’affaires. Déjà, Crave présente la série sur la reconstruction. Les gens de RDS seraient affectés aux matchs sur Crave, ce qui représente un beau risque pour l’organisation montréalaise. Il sera intéressant de voir l’impact chez les fans plus âgés qui ne sont pas très à l’aise avec la nouvelle technologie.

Ah oui! Je suis un employé de Bell Média alors vous pouvez prendre mes propos avec un grain de sel, mais, de toute façon, on est rendu là !