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Un montant record amassé pour les Clowns thérapeutiques Saguenay

Le 21 mai 2026 — Modifié à 11 h 10 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La soirée gala-bénéfice des Clowns thérapeutiques Saguenay (CTS) a donné lieu mercredi soir à des moments forts en émotion. La soirée Diagnostic 2026, où on libérait les 11 personnes de leur incapacité physique, a permis de récolter un montant record de 116 796 $, à la grande joie des organisateurs.

La soirée de dévoilement était aussi jumelée à un gala mettant en scène des humoristes.  Pour les intéressés, mentionnons que la conseillère municipale du district 6 d’Arvida, Audrey Lapointe, a défoncé son nouvel objectif de 5 000 $, atteignant finalement 5 250$, elle qui s’était fixé un premier objectif de 3 000 $ qu’elle avait rapidement atteint.

Mentionnons que les clowns thérapeutiques effectuent notamment des rencontres auprès de personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont des patients de CHSLD et des jeunes enfants malades. Les rencontres auprès de ces patients visent à briser la solitude et l’isolement, de soutenir les personnes dans la souffrance et la maladie et de favoriser l’expression de toutes les émotions présentes.

Rappelons que depuis leurs débuts en 2007, il y a près de 20 ans, les Clowns thérapeutiques Saguenay (CTS) ont effectué plus de 60 000 rencontres depuis leurs débuts en 2007.

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