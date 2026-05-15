Ouverture de l’épicerie temporaire à Saint-Ambroise

L’Intermarché de Saint-Ambroise, commerce d’alimentation de la municipalité, reprend du service ce vendredi, quasi un mois jour pour jour après que son toît s’était partiellement effondré. Toutefois, l’Intermarché ne reviendra pas dans le bâtiment pour le moment, mais ouvre une épicerie temporaire.

Dans une publication Facebook, l’équipe de l’Intermarché Saint-Ambroise précise que l’épicerie temporaire sera située dans l’ancien restaurant l’Accueil, au 42 rue Brassard à Saint-Ambroise et ouvrira dès 10h ce vendredi.

Par la suite, l’épicerie sera ouverte de 8h à 19h tous les jours. Pour l’instant, l’Intermarché ne servira que des aliments essentiels, comme de l’épicerie sèche, du pain, du lait, des œufs, du beurre et plusieurs produits congelés.

La boucherie, les fruits et légumes, les mets cuisinés, la SAQ ainsi que la bière, qui étaient présents dans le bâtiment de la rue Brassard, ne sont pas encore ouverts pour le moment, mais l'épicerie précise qu’ils le seront dans les prochains jours.

L’Intermarché de Saint-Ambroise conclut en précisant que toute l’équipe a travaillé fort afin de pouvoir offrir aux citoyens du secteur ce service temporaire et tient à les remercier pour leur soutien et leur patience durant cette période.