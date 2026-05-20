SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 21 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 58s

Près de 302 000 $ pour soutenir les clubs de VTT de la région

Émile Boudreau
Le 20 mai 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière pouvant atteindre 301 980 $ destinée aux clubs de véhicules tout-terrain (VTT) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette somme vise notamment à favoriser une pratique sécuritaire du VTT, à assurer l’entretien des sentiers et à permettre l’acquisition d’équipements essentiels aux opérations des clubs.

L’annonce a été faite aujourd’hui par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, accompagné de l’adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions et députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Les élus caquistes de la région, soit les députés Yannick Gagnon, Éric Girard et Nancy Guillemette, ont tenu à souligner l’importance de ce soutien financier pour le développement des activités liées aux véhicules hors route.

« Nous sommes à l’écoute des besoins de la Fédération québécoise des clubs quads et de ses clubs affiliés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et nous voulons soutenir le développement de leurs activités. La pratique du véhicule tout-terrain est très appréciée dans notre région, autant par les résidents que par les touristes. Y contribuer assure donc son apport à notre économie pour les années à venir. », ont-ils déclaré conjointement.

Au-delà de la région, l’aide s’inscrit dans un investissement plus large du gouvernement québécois. À l’échelle provinciale, plus de 7,4 millions de dollars seront distribués entre la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ), ses clubs affiliés, la Fédération québécoise des motos hors route (FQMHR) ainsi que leurs membres.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une nouvelle piste cyclable pour relier Chicoutimi et Laterrière
Publié le 19 mai 2026

Une nouvelle piste cyclable pour relier Chicoutimi et Laterrière

Une nouvelle piste cyclable est actuellement en construction sur le boulevard Talbot, afin de relier les secteurs de Chicoutimi et de Laterrière. Les travaux se concentrent entre la rue du Sauvignon et le boulevard Barrette et devraient se poursuivre jusqu’au début du mois de juillet, selon les informations rapportées par Radio-Canada. Selon ...

LIRE LA SUITE

La Véloroute des Bleuets rouvre pour la saison estivale
Publié le 19 mai 2026

La Véloroute des Bleuets rouvre pour la saison estivale

Depuis vendredi dernier, les cyclistes peuvent de nouveau sillonner la Véloroute des Bleuets, marquant ainsi le début de la saison estivale pour ce circuit emblématique du Lac-Saint-Jean, rapporte Radio-Canada. D’une longueur de 256 kilomètres, la boucle principale, qui traverse plus d’une quinzaine de municipalités, continue de séduire autant la ...

LIRE LA SUITE

Les Saguenéens de Chicoutimi sont couronnés champions de la LHJMQ
Publié le 19 mai 2026

Les Saguenéens de Chicoutimi sont couronnés champions de la LHJMQ

C’est fait! Après 32 ans d’attente, les Saguenéens de Chicoutimi sont couronnés champions de la LHJMQ en l’emportant 5 à 1 lors du sixième match de la finale face aux Wildcats de Moncton devant une salle comble au Centre Georges-Vézina. Il s’agit d’un troisième titre des séries dans l’histoire de l’équipe. Avec l’arrivée des deux équipes pour le ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES