La STS pointée du doigt pour avoir manqué de compassion

Deux adultes analphabètes qui sont en train d’apprendre à écrire ont récemment pu mettre en mots, pour la première fois de leur vie, une situation qui les dérange depuis longtemps : le fait que la Société de transport du Saguenay (STS) ne semble nullement tenir compte d’une clientèle analphabète au Saguenay, clientèle qui « en arrache » à essayer de comprendre les trajets et les horaires.

La STS continue de vanter son application mobile et son service à la demande, alors que pour des gens analphabètes, les deux options représentent pourtant des obstacles insurmontables.

Nathalie Gagnon et Marie-Philippe Côté, qui apprennent à lire et à écrire au Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay, ont récemment transmis leurs doléances à la STS, chacune dans une lettre manuscrite.

Outrée

La formatrice du Centre Alpha, Stéphanie Cotnoir, croit qu’il n’est pas évident pour personne de s’adapter aux multiples changements ou erreurs que comporte le système imposé par la Société de transport du Saguenay. Elle raconte que les auteurs des deux lettres éprouvent constamment des problèmes avec la formule proposée.

Mme Cotnoir rappelle qu’un adulte sur deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean éprouve de la difficulté en lecture ou en écriture, de ce nombre seulement 5% à 10% se rendent dans un centre d’alphabétisation pour tenter de régler ce problème. Trop de personnes, à son humble avis, considèrent le tout tabou et n’osent en parler, par gêne ou par honte.

Elle souhaite donc que la STS s’ouvre elle aussi à leur réalité et dénonce l’absence de compassion envers les deux adultes qui ont pris un temps précieux à écrire chacune leur missive.

La STS répond

La Société de transport du Saguenay (STS), par le biais de sa porte-parole Ève-Marie Lévesque, a réagi en début de soirée mercredi, au fait d’être pointée du doigt par le Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay.

La responsable des communications réplique que Mme Cotnoir est dans l’erreur, que la STS a bel et bien répondu par courriel le 12 mai dernier, mettant même le directeur général de la STS, Frédéric Michel, ainsi que la présidente du CA, Joan Simard en copie.

Cette dernière a aussi communiqué avec le 92,5 Ma radio d’ici mercredi et a confirmé la prétention de Mme Lévesque. La lettre était toutefois adressée à la coordonnatrice Lyne Morin, et il semble, après d’autres vérifications, qu’un manque de communication à l’interne du Centre Alpha soit à l’origine de l’affirmation de la formatrice Cotnoir, comme quoi la STS n’a jamais donné de nouvelles.

Dans le courriel envoyé, la STS mentionnait être sensible aux préoccupations soulevées par l’organisme et ses participants. Ève-Marie Lévesque ajoute aussi qu’il a été réitéré au Centre Alpha que la STS pouvait se rendre sur place afin de donner un atelier sur le service de transport à la demande, en plus d’aider personnellement les clients présents lors de l’atelier. En date d’hier, le mercredi 20 mai, la STS n’a pas reçu de communication de la part du Centre Alpha en lien avec cette offre, Mme Morin n’y ayant pas répondu.