La Véloroute des Bleuets rouvre pour la saison estivale

Depuis vendredi dernier, les cyclistes peuvent de nouveau sillonner la Véloroute des Bleuets, marquant ainsi le début de la saison estivale pour ce circuit emblématique du Lac-Saint-Jean, rapporte Radio-Canada.

D’une longueur de 256 kilomètres, la boucle principale, qui traverse plus d’une quinzaine de municipalités, continue de séduire autant la population régionale que les visiteurs. L’an dernier, la Véloroute a d’ailleurs enregistré un total de 310 529 usagers.

Cette saison, l’organisation de la Véloroute compte également finaliser le circuit Les Rangs du Lac en y ajoutant de la signalisation. Ce tracé complémentaire relie plusieurs municipalités situées en périphérie de la boucle principale, soit Saint-Augustin, Labrecque, Sainte-Hedwidge, L’Ascension et Saint-Nazaire.

La présidente de la Véloroute des Bleuets, Pascale Ledoux, s’attend à une affluence importante au cours des prochains mois. Elle explique notamment cette tendance par le contexte international actuel et la hausse du prix de l’essence, qui encourageraient davantage de touristes à privilégier les destinations locales.