Une nouvelle épicerie fine voit le jour au centre-ville de Chicoutimi

Les résidents et passants du centre-ville de Chicoutimi peuvent désormais se rendre au marché urbain Fraser & Gagnon afin de se procurer des produits frais et des repas prêts-à-manger avec, en prime, des conseils culinaires au besoin. Lancée le 12 mai dernier par Mathieu Fraser et Félix Girard, l’épicerie fine souhaite offrir des produits de qualité supérieure à sa clientèle.

Établie au 55, rue Hôtel-Dieu à Chicoutimi, l’épicerie Fraser & Gagnon présente une offre variée : comptoir de microboucherie, fruits et légumes, plats prêts-à-manger ainsi que bien d’autres essentiels garnissant les tablettes de la jeune entreprise.

Mathieu Fraser révèle que le projet était, pour lui et M. Girard, une idée de longue date. Après quelques démarches entreprises au cours de l’hiver 2025, les deux associés ont vu les étoiles s’aligner pour se lancer dans l’aventure une bonne fois pour toutes.

« On s’est dit : “Go, on se lance!” », renchérit-il.

Mettre la main à la pâte

Les copropriétaires cumulent plus de 20 ans d’expérience dans la restauration, l’hôtellerie et ont travaillé côte à côte pendant plusieurs années. Pour eux, l’un des éléments les plus importants dans cette nouvelle démarche était de mettre leur grande expertise à profit afin d’ouvrir de nouveaux horizons gastronomiques à leur clientèle.

« L’une de nos particularités est qu’avec notre comptoir de démonstration, on propose des recettes. Nous, ce qu’on veut, c’est vraiment être dans la transmission du savoir. On se dit que notre épicerie devient le livre de recettes. »

Ils invitent ainsi la population à venir les rencontrer pour tout type de besoin.

« Si tu ne sais pas cuisiner, viens nous voir. On va t’inspirer et te proposer des choses avec lesquelles tu peux repartir directement », dit M. Fraser.

Aliments d’ici

Étant une épicerie de proximité, les associés ajoutent avoir à cœur l’utilisation et la promotion des produits du terroir.

« On privilégie principalement des produits régionaux. Au besoin, on se tourne vers des produits québécois ou provenant des environs les plus près possible. On travaille avec Les Paysans du Fjord pour les légumes et on met beaucoup de l’avant l’agneau de L’Orée des Champs. »

Une collaboration avec La Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui met en place de nombreuses initiatives afin de favoriser la mise en marché et la promotion des produits agroalimentaires régionaux et des entreprises qui façonnent le terroir, devrait également voir le jour prochainement.

« La pression est retombée, ça fait du bien, dit Félix Girard en riant. C’était un bon stress de se dire qu’on se lançait en affaires et qu’on voulait que ce soit le plus parfait possible. Mais là, on est enfin ouverts, les gens viennent ici et on a un bon retour de la population. Ils sont contents de voir notre épicerie. »

Une histoire de famille

Fraser & Gagnon était jadis une bijouterie tenue par la famille de Mathieu Fraser, active pendant près de 30 ans, des années 1950 aux années 1980. Les copropriétaires ont ainsi décidé de nommer leur commerce en hommage à cette enseigne qui, autrefois, était elle aussi établie au centre-ville de Chicoutimi.