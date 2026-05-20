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Mercredi, 20 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 22 s

Concours d’écriture

Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean remet deux prix

Émile Boudreau
Le 20 mai 2026 — Modifié à 09 h 42 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean a donné le coup d’envoi, hier matin, au dévoilement des gagnants de la 35e édition de son concours d’écriture Jeunes auteurs, à vos crayons!.

Accompagnée de l’équipe du Salon, la marraine du concours et autrice Frédérique Dufort s’est rendue au Séminaire de Chicoutimi pour remettre le prix Or du 1er cycle du secondaire à Alexian Gougerot, récompensé pour son texte intitulé Je fais du cheerleading!. La tournée s’est poursuivie à l’École de la Mosaïque, à Jonquière, où Jade Bradette a reçu le prix Or de la 3e année pour son récit Une histoire farfelue.

Cette année, le concours a rassemblé un total de 2 346 élèves, dont 800 provenant du Saguenay–Lac-Saint-Jean, issus de 160 établissements scolaires répartis à travers le Québec et le Canada. Sur les 292 textes finalistes, seulement 12 jeunes auteurs, représentant 10 régions, ont été couronnés.

Au-delà de cette reconnaissance, le Salon du livre remettra plus de 25 000 $ en livres aux finalistes, aux gagnants ainsi qu’aux bibliothèques des écoles ayant enregistré les meilleurs taux de participation.

Les 12 lauréats verront également leurs textes publiés dans un recueil officiel lancé durant le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils participeront aussi à une rencontre avec la marraine du concours et auront l’occasion de prendre part à une séance de dédicaces.

Un concours au rayonnement grandissant

Depuis l’ouverture des inscriptions au concours à l’échelle canadienne en 2021, le Salon observe une participation accrue en provenance d’autres régions du Québec, mais aussi des communautés canadiennes francophones.

Lors de la dernière édition, 205 écoles s’étaient inscrites, un record. Des établissements scolaire de l’Acadie, de l’Alberta, de l’Ontario, du Yukon et du Nouveau-Brunswick avaient également répondu à l’appel, confirmant le caractère désormais pancanadien du concours.

Dans cette optique, l’équipe du Salon pourra compter, dès l’an prochain, sur un partenariat avec le Regroupement des éditeurs franco-canadiens. Cette collaboration vise à enrichir l’offre du concours et à renforcer son accessibilité pour les jeunes francophones partout au pays.

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