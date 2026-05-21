Ralentissements prévu sur l’autoroute 70 et la route 170

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé la tenue de travaux d’inspection de structures sur deux axes routiers de la région du Saguenay, du 25 au 28 mai. Ces interventions pourraient occasionner des entraves à la circulation à différents endroits.

En début de semaine prochaine, les automobilistes devront s’attendre à des ralentissements sur la rue Saint-Dominique, à la hauteur de l’autoroute 70. Une voie sur deux y sera fermée temporairement. Des entraves similaires sont également prévues à proximité de la rivière aux Sables ainsi qu’à l’intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste.

Le 27 mai, entre 8 h et 17 h, une fermeture de voie est annoncée sur le boulevard Harvey. La voie de droite sera inaccessible dans chaque direction sur le pont surplombant la rivière aux Sables, ce qui pourrait entraîner une congestion accrue durant la journée.

Le lendemain, le 28 mai, d’autres entraves sont prévues sur la route 170. Une voie sur deux sera fermée en direction est sur le pont franchissant la rivière à Mars. En parallèle, une restriction similaire sera en vigueur en direction ouest sur le pont au-dessus de la rivière du Moulin.

Le ministère précise que l’échéancier des interventions pourrait être modifié. Les travaux pourraient en effet être reportés, prolongés ou annulés en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.