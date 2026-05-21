Un nouveau restaurant dans l’ancien Café du presbytère

L’ancien presbytère de l’église Sacré-Coeur dans le quartier du bassin de Chicoutimi accueillera dans moins d’un mois un nouveau restaurant nommé Automne. Il sera entre les murs de l’hôtel Château Cran Chaud, à quelques pas de la petite maison blanche.

Selon Radio-Canada, le restaurant utilisera les installations du Café du presbytère, acquises par les nouveaux propriétaires. En plus de l’équipe de l’hôtel, le chef Sam Pinard mettra la main à la pâte pour le restaurant, lui qui avait fait ses preuves dans le restaurant La salle à manger de Montréal. Le chef habite maintenant dans la région et est propriétaire de Le ranch à Pinard, où il propose des produits issus des porcs.

Selon la copropriétaire de l’hôtel Château Cran Chaud, Any-Claude Robitaille, l’offre alimentaire dans le quartier du bassin était quelque chose qui était manquant, autant pour la clientèle d’hôtel que les résidents de Chicoutimi et du quartier. Mme Robitaille avait déjà l’intention d'offrir un service de restauration dans l’hôtel, mais attendait de trouver ses bases et sa clientèle, ce qui est maintenant chose faite. Mentionnons que le restaurant ouvrira ses portes le 12 juin prochain.