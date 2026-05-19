Saguenay lance sa saison des travaux avec d’importantes entraves

La saison des travaux estivaux est officiellement lancée à Saguenay ce mardi 19 mai, avec le début de plusieurs chantiers majeurs dans l’arrondissement de Chicoutimi. Dès aujourd’hui, d’importantes entraves sont à prévoir dans le secteur de Rivière-du-Moulin, où des fermetures de rues s’échelonneront sur plusieurs semaines.

Les automobilistes devront notamment éviter le boulevard du Saguenay, ainsi que les rues de la Normandie et de Paris, entre leurs segments situés jusqu’à la rue des Érables. Ces axes routiers seront complètement fermés pour une durée de dix semaines.

Au cœur de ces travaux figure le remplacement complet des réseaux d’aqueduc et d’égout sur certaines portions du boulevard du Saguenay et de la rue de Paris. La Ville précise qu’il est également nécessaire de déplacer des conduites de gaz, ce qui entraîne la fermeture de la rue de Normandie.

Selon les autorités municipales, ces travaux sont devenus essentiels puisque les conduites d’égout pluvial du secteur ont subi des affaissements au cours des dernières années. Leur remplacement vise donc à corriger ces problématiques de manière durable.

Détours et circulation accrue

Pour contourner ces entraves, des détours sont mis en place, notamment via le rang Saint-Martin et la rue des Érables, ou encore par le boulevard de l’Université. La Ville anticipe une augmentation de la circulation dans les rues résidentielles avoisinantes.

Les résidents du quartier Rivière-du-Moulin ont d’ailleurs été informés en amont, entre dimanche et lundi, grâce à des appels automatisés et des messages textes, les avisant des impacts à prévoir sur la circulation locale.

Chantier au centre-ville

Parallèlement, un autre chantier d’envergure reprend au centre-ville de Chicoutimi. La ville entame la troisième phase de la Vision centre-ville 2024-2040 sur la rue La Fontaine.

Cette étape consiste à remplacer les réseaux d’égout et d’aqueduc entre les rues Racine et Jacques-Cartier. Les deux premières phases avaient été complétées l’an dernier entre le boulevard du Saguenay et la rue Racine.

Les travaux de cette dernière phase doivent se poursuivre jusqu’au 31 juillet. D’ici là, la rue La Fontaine sera fermée du 19 au 21 mai, puis du 27 mai au 31 juillet, avec une réouverture temporaire entre le 21 et le 26 mai. La Ville assure que l’achèvement de ces travaux permettra de doter ce secteur du centre-ville d’infrastructures souterraines modernes.

Malgré les fermetures, certaines mesures ont été mises en place pour limiter les impacts. Ainsi, l’intersection des rues La Fontaine et Racine demeurera accessible, et les commerces du secteur pourront continuer d’accueillir leur clientèle tout au long du chantier.