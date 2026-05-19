SUIVEZ-NOUS

Mardi, 19 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 58s

Une nouvelle piste cyclable pour relier Chicoutimi et Laterrière

Émile Boudreau
Le 19 mai 2026 — Modifié à 09 h 48 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une nouvelle piste cyclable est actuellement en construction sur le boulevard Talbot, afin de relier les secteurs de Chicoutimi et de Laterrière. Les travaux se concentrent entre la rue du Sauvignon et le boulevard Barrette et devraient se poursuivre jusqu’au début du mois de juillet, selon les informations rapportées par Radio-Canada.

Selon l’Administration municipale, le tronçon Barrette–Sauvignon constitue la première étape d’un projet plus vaste permettant éventuellement de raccorder la piste existante entre la rue des Roitelets et le boulevard Barrette jusqu’à Laterrière.

Le coût total des travaux est estimé à 1,36 million de dollars, réparti en deux volets. Une première enveloppe de 425 000 dollars est consacrée à l’aménagement de la piste cyclable elle-même. La seconde, de 900 000 dollars, servira à effectuer les ajustements nécessaires à l’infrastructure du chemin de fer Roberval–Saguenay, que la nouvelle piste devra traverser.

Malgré l’ampleur des travaux, la Ville assure que le boulevard Talbot ne sera jamais entièrement fermé à la circulation. Toutefois, des entraves partielles sont à prévoir, notamment la fermeture occasionnelle de la voie de droite en direction de Laterrière à certains moments clés du chantier.

Par ailleurs, Saguenay confirme qu’un autre tronçon cyclable est envisagé dans le secteur du Costco. Aucun échéancier précis n’a encore été établi pour cette portion du projet. La municipalité souligne toutefois l’importance d’y aménager des corridors sécurisés, alors que plusieurs dizaines de cyclistes empruntent déjà quotidiennement cet axe routier.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Véloroute des Bleuets rouvre pour la saison estivale
Publié à 9h00

La Véloroute des Bleuets rouvre pour la saison estivale

Depuis vendredi dernier, les cyclistes peuvent de nouveau sillonner la Véloroute des Bleuets, marquant ainsi le début de la saison estivale pour ce circuit emblématique du Lac-Saint-Jean, rapporte Radio-Canada. D’une longueur de 256 kilomètres, la boucle principale, qui traverse plus d’une quinzaine de municipalités, continue de séduire autant la ...

LIRE LA SUITE

Les Saguenéens de Chicoutimi sont couronnés champions de la LHJMQ
Publié à 7h30

Les Saguenéens de Chicoutimi sont couronnés champions de la LHJMQ

C’est fait! Après 32 ans d’attente, les Saguenéens de Chicoutimi sont couronnés champions de la LHJMQ en l’emportant 5 à 1 lors du sixième match de la finale face aux Wildcats de Moncton devant une salle comble au Centre Georges-Vézina. Il s’agit d’un troisième titre des séries dans l’histoire de l’équipe. Avec l’arrivée des deux équipes pour le ...

LIRE LA SUITE

Newhook envoie le Canadien en finale de l’Est
Publié à 7h05

Newhook envoie le Canadien en finale de l’Est

Avec le but gagnant lors du septième match contre le Lightning de Tampa Bay, Alex Newhook prend goût de ces rencontres ultimes en donnant la victoire au Canadien de Montréal 3 à 2 en prolongation pour éliminer les Sabres de Buffalo de l’ultime match de la série et amener la troupe de Martin St-Louis en finale de l’Est contre les Hurricanes de la ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES