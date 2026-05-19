Une nouvelle piste cyclable pour relier Chicoutimi et Laterrière

Une nouvelle piste cyclable est actuellement en construction sur le boulevard Talbot, afin de relier les secteurs de Chicoutimi et de Laterrière. Les travaux se concentrent entre la rue du Sauvignon et le boulevard Barrette et devraient se poursuivre jusqu’au début du mois de juillet, selon les informations rapportées par Radio-Canada.

Selon l’Administration municipale, le tronçon Barrette–Sauvignon constitue la première étape d’un projet plus vaste permettant éventuellement de raccorder la piste existante entre la rue des Roitelets et le boulevard Barrette jusqu’à Laterrière.

Le coût total des travaux est estimé à 1,36 million de dollars, réparti en deux volets. Une première enveloppe de 425 000 dollars est consacrée à l’aménagement de la piste cyclable elle-même. La seconde, de 900 000 dollars, servira à effectuer les ajustements nécessaires à l’infrastructure du chemin de fer Roberval–Saguenay, que la nouvelle piste devra traverser.

Malgré l’ampleur des travaux, la Ville assure que le boulevard Talbot ne sera jamais entièrement fermé à la circulation. Toutefois, des entraves partielles sont à prévoir, notamment la fermeture occasionnelle de la voie de droite en direction de Laterrière à certains moments clés du chantier.

Par ailleurs, Saguenay confirme qu’un autre tronçon cyclable est envisagé dans le secteur du Costco. Aucun échéancier précis n’a encore été établi pour cette portion du projet. La municipalité souligne toutefois l’importance d’y aménager des corridors sécurisés, alors que plusieurs dizaines de cyclistes empruntent déjà quotidiennement cet axe routier.