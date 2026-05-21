Michelle Gagné nommée directrice générale du Parc aventures Cap Jaseux

Le Parc aventures Cap Jaseux, à Saint-Fulgence, accueillera Michelle Gagné à titre de nouvelle directrice générale dès le 1er juin prochain.

Mme Gagné fait partie de l’organisation depuis 2023. Elle y a d’abord occupé les fonctions de coordonnatrice au service à la clientèle, puis de coordonnatrice aux ventes et au marketing, avant d’endosser le rôle de directrice générale adjointe. La future directrice générale cumule également 13 ans d’expérience en gestion dans le milieu pharmaceutique.

Elle accueille ce nouveau rôle avec beaucoup d’enthousiasme.

« Je suis vraiment fière et très motivée pour la suite. Puisque cela fait trois ans que je suis ici en gestion, j’ai eu l’occasion d’améliorer beaucoup de choses et je vais avoir la chance d’en faire encore davantage avec l’appui de l’équipe. »

Aux yeux de Mme Gagné, le Parc aventures Cap Jaseux offre un milieu de travail unique.

« Avant tout, il y a le côté humain et le plein air qui font en sorte que, quand tu grandis et que tu te trouves un travail, tu travailles pendant cinq jours et tu en vis deux. Ici, je peux jumeler travail et passion, ce qui me permet de vivre sept jours sur sept. On est dans un environnement incroyable pour travailler et évoluer. »

Selon le conseil d’administration du Parc aventures Cap Jaseux, Michelle Gagné possède les compétences et l’expérience nécessaires pour assurer la direction du site écotouristique. Son leadership mobilisateur, sa vision à la fois stratégique et terrain, ainsi que son expertise en gestion des opérations et des équipes permettront d’assurer une continuité solide et de soutenir le développement de l’organisation, indique-t-on par voie de communiqué.

Perspectives

« Mis à part les projets déjà en cours dans nos parcours aériens, pour ma première année, l’objectif n’est pas de tout réinventer. Il s’agira plutôt d’identifier, avec l’équipe, les opportunités d’amélioration. Cette période servira de tremplin pour consolider nos opérations avant de déployer une vision à plus long terme », dit Mme Gagné.

En effet, un appel d’offres a été lancé en avril dernier afin qu’une mise à jour de la tyrolienne ainsi que la création d’un parcours dans les arbres de difficulté extrême puissent bientôt voir le jour.

Plus de 11 millions de dollars ont également été investis il y a deux ans pour permettre la construction d’un nouveau pavillon d’accueil ainsi que la rénovation et l’agrandissement du pavillon Murdock, situé au bord de l’eau. Ces changements ont permis à l’organisation de demeurer ouverte durant la saison hivernale et ainsi de proposer de nombreuses activités supplémentaires à ses visiteurs. Parmi les favorites se trouve le tout récent village de pêche sur glace.

En moyenne, 30 000 personnes se rendent chaque année au Parc aventures Cap Jaseux. De ce nombre, 65 % proviennent de l’ensemble du Québec, 20 % sont des visiteurs originaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 15 % viennent de l’extérieur du pays.