SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 22 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 55 s

Michelle Gagné nommée directrice générale du Parc aventures Cap Jaseux

Charles-Antoine Desmeules
Le 21 mai 2026 — Modifié à 13 h 40 min le 20 mai 2026
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Le Parc aventures Cap Jaseux, à Saint-Fulgence, accueillera Michelle Gagné à titre de nouvelle directrice générale dès le 1er juin prochain. 

Mme Gagné fait partie de l’organisation depuis 2023. Elle y a d’abord occupé les fonctions de coordonnatrice au service à la clientèle, puis de coordonnatrice aux ventes et au marketing, avant d’endosser le rôle de directrice générale adjointe. La future directrice générale cumule également 13 ans d’expérience en gestion dans le milieu pharmaceutique. 

Elle accueille ce nouveau rôle avec beaucoup d’enthousiasme. 

« Je suis vraiment fière et très motivée pour la suite. Puisque cela fait trois ans que je suis ici en gestion, j’ai eu l’occasion d’améliorer beaucoup de choses et je vais avoir la chance d’en faire encore davantage avec l’appui de l’équipe. » 

Aux yeux de Mme Gagné, le Parc aventures Cap Jaseux offre un milieu de travail unique. 

« Avant tout, il y a le côté humain et le plein air qui font en sorte que, quand tu grandis et que tu te trouves un travail, tu travailles pendant cinq jours et tu en vis deux. Ici, je peux jumeler travail et passion, ce qui me permet de vivre sept jours sur sept. On est dans un environnement incroyable pour travailler et évoluer. » 

Selon le conseil d’administration du Parc aventures Cap Jaseux, Michelle Gagné possède les compétences et l’expérience nécessaires pour assurer la direction du site écotouristique. Son leadership mobilisateur, sa vision à la fois stratégique et terrain, ainsi que son expertise en gestion des opérations et des équipes permettront d’assurer une continuité solide et de soutenir le développement de l’organisation, indique-t-on par voie de communiqué. 

Perspectives 

« Mis à part les projets déjà en cours dans nos parcours aériens, pour ma première année, l’objectif n’est pas de tout réinventer. Il s’agira plutôt d’identifier, avec l’équipe, les opportunités d’amélioration. Cette période servira de tremplin pour consolider nos opérations avant de déployer une vision à plus long terme », dit Mme Gagné. 

En effet, un appel d’offres a été lancé en avril dernier afin qu’une mise à jour de la tyrolienne ainsi que la création d’un parcours dans les arbres de difficulté extrême puissent bientôt voir le jour. 

Plus de 11 millions de dollars ont également été investis il y a deux ans pour permettre la construction d’un nouveau pavillon d’accueil ainsi que la rénovation et l’agrandissement du pavillon Murdock, situé au bord de l’eau. Ces changements ont permis à l’organisation de demeurer ouverte durant la saison hivernale et ainsi de proposer de nombreuses activités supplémentaires à ses visiteurs. Parmi les favorites se trouve le tout récent village de pêche sur glace. 

En moyenne, 30 000 personnes se rendent chaque année au Parc aventures Cap Jaseux. De ce nombre, 65 % proviennent de l’ensemble du Québec, 20 % sont des visiteurs originaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 15 % viennent de l’extérieur du pays. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une programmation festive et historique pour le 350e de Chicoutimi
Publié hier à 15h14

Une programmation festive et historique pour le 350e de Chicoutimi

La Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Chicoutimi a dévoilé la programmation complète de l’événement, qui se déploiera jusqu’en 2027 afin de célébrer l’histoire de la ville ainsi que les liens qui l’unissent à la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Le tout a été présenté lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 21 mai à l’Hôtel ...

LIRE LA SUITE

Trois nouveaux défibrillateurs externes déployés à Jonquière
Publié hier à 15h00

Trois nouveaux défibrillateurs externes déployés à Jonquière

Trois nouveaux défibrillateurs externes automatisés (DEA) seront prochainement installés sur le territoire de Jonquière, dans le cadre d’un partenariat réunissant citoyens, organisme communautaire et services préhospitaliers. L’initiative résulte d’une collaboration entre des résidents de Jonquière-Nord et du secteur du lac Kénogami, ainsi que ...

LIRE LA SUITE

Québec investit près de 600 000 $ pour des infrastructures jeunesse
Publié hier à 15h00

Québec investit près de 600 000 $ pour des infrastructures jeunesse

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 4 800 428 $ visant à soutenir 28 projets d’infrastructures destinées aux jeunes âgés de 12 à 35 ans à travers la province. Parmi ces initiatives, cinq projets réalisés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean recevront près de 600 000 $. À Saguenay, le Centre l’Escale de Jonquière recevra 82 ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES