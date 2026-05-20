Saguenay inaugure un nouveau pavillon d’accueil

La Ville de Saguenay a procédé, le 19 mai en après-midi, à l’inauguration officielle du tout nouveau pavillon d’accueil du Centre de vélo de montagne Le Panoramique. Cette infrastructure, est désormais accessible au public et vise à bonifier l’expérience des nombreux visiteurs qui fréquentent l’endroit chaque année.

Le projet a vu le jour grâce à la collaboration de plusieurs partenaires du milieu. La Ville de Saguenay a investi la plus grande part, avec une contribution de 1 111 971 $. L’entreprise Rio Tinto a également participé à hauteur de 300 000 $, tandis que la campagne de sociofinancement « Accro du Pano » a permis de recueillir près de 50 000 $. À cela s’ajoute un montant de 50 000 $ offert par l’ancienne députée Andrée Laforest. Le coût total du projet, incluant les services professionnels et les travaux de construction, s’élève à 1 402 043 $.

« Avec plus de 30 000 visiteurs par année, Le Panoramique est un incontournable de notre municipalité. Ce pavillon, c'est la prochaine étape pour en faire un site reconnu à l'échelle provinciale. C'est exactement le genre de projet qui fait rayonner Saguenay. », a déclaré Luc Boivin, maire de Saguenay.

Le pavillon comprend notamment une billetterie, des installations sanitaires permanentes, un atelier de réparation pour vélos, une salle multifonctionnelle ainsi qu’une terrasse.

« Après des années de travail, on peut finalement dire mission accomplie. Le Centre de vélo de montagne a maintenant une installation digne de ce nom pour tous ses utilisateurs. Ce projet est la preuve que la persévérance peut porter ses fruits. », a ajouté Michel Tremblay, président de l’arrondissement de Chicoutimi.

Au-delà de sa vocation sportive, le pavillon d’accueil se veut un lieu polyvalent. En plus des adeptes de vélo de montagne, il pourra accueillir des camps de jour, des groupes scolaires ainsi que divers clubs sportifs. De plus, Le Panoramique sera désormais en mesure d’accueillir des événements de grande envergure.

« Vélo Saguenay est heureux de pouvoir améliorer considérablement l’expérience offerte, autant pour les utilisateurs locaux du Panoramique que pour les visiteurs de l’extérieur qui viennent faire du vélo dans la région. L’arrivée du nouveau pavillon d’accueil représente une étape majeure dans le développement de notre organisme et permettra d’offrir des services plus adaptés, modernes et accueillants à l’ensemble des usagers. », a conclu Vincent Désautels, président de Vélo Saguenay.