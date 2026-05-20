Une fuite de gaz a forcé l’évacuation du Séminaire de Chicoutimi

Une fuite de gaz naturel a entraîné l’évacuation complète du Séminaire de Chicoutimi, hier après-midi, à titre préventif. L’incident, survenu peu après 14 h, n’a fait aucun blessé.

Tous les établissements regroupés dans l’ancien séminaire ont été évacués, soit l’école secondaire Séminaire de Chicoutimi, l’école préscolaire et primaire Écolaction ainsi que l’École Vision Saguenay.

Les élèves ont rapidement été dirigés vers le Complexe funéraire Carl Savard, situé sur le chemin Sydenham. Aucun enfant ni membre du personnel n’a été incommodé par la fuite.

Le Service de sécurité incendie de Saguenay a été dépêché sur les lieux afin de sécuriser le secteur. Les pompiers indiquent que l’incident serait survenu lors de travaux d’excavation, alors qu’un tuyau de gaz naturel a été accidentellement endommagé.

En parallèle, le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à la fermeture de la rue Chabanel, entre le chemin Sydenham et la rue Derfla. La circulation a été rétablie vers 15 h 30.