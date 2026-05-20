SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 20 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 39s

Une fuite de gaz a forcé l’évacuation du Séminaire de Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 20 mai 2026 — Modifié à 07 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une fuite de gaz naturel a entraîné l’évacuation complète du Séminaire de Chicoutimi, hier après-midi, à titre préventif. L’incident, survenu peu après 14 h, n’a fait aucun blessé.

Tous les établissements regroupés dans l’ancien séminaire ont été évacués, soit l’école secondaire Séminaire de Chicoutimi, l’école préscolaire et primaire Écolaction ainsi que l’École Vision Saguenay.

Les élèves ont rapidement été dirigés vers le Complexe funéraire Carl Savard, situé sur le chemin Sydenham. Aucun enfant ni membre du personnel n’a été incommodé par la fuite.

Le Service de sécurité incendie de Saguenay a été dépêché sur les lieux afin de sécuriser le secteur. Les pompiers indiquent que l’incident serait survenu lors de travaux d’excavation, alors qu’un tuyau de gaz naturel a été accidentellement endommagé.

En parallèle, le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à la fermeture de la rue Chabanel, entre le chemin Sydenham et la rue Derfla. La circulation a été rétablie vers 15 h 30.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saguenay lance sa saison des travaux avec d’importantes entraves
Publié hier à 7h29

Saguenay lance sa saison des travaux avec d’importantes entraves

La saison des travaux estivaux est officiellement lancée à Saguenay ce mardi 19 mai, avec le début de plusieurs chantiers majeurs dans l’arrondissement de Chicoutimi. Dès aujourd’hui, d’importantes entraves sont à prévoir dans le secteur de Rivière-du-Moulin, où des fermetures de rues s’échelonneront sur plusieurs semaines. Les automobilistes ...

LIRE LA SUITE

Deux quinquagénaires arrêtés pour une série de vols à l’étalage
Publié le 15 mai 2026

Deux quinquagénaires arrêtés pour une série de vols à l’étalage

La section des crimes généraux de la Direction des enquêtes criminelles du Service de police de Saguenay (SPS) a mené, le 14 mai, une perquisition dans une résidence de l’arrondissement de Chicoutimi, dans le cadre d’une enquête portant sur plusieurs vols à l’étalage survenus récemment dans divers commerces de Saguenay. L’opération policière a ...

LIRE LA SUITE

Incendie d’origine criminelle à Chicoutimi
Publié le 15 mai 2026

Incendie d’origine criminelle à Chicoutimi

Un incendie survenu mercredi soir sur la rue Racine, à Chicoutimi, est désormais considéré comme étant d’origine criminelle par le Service de police de Saguenay (SPS). Le brasier s’est déclaré sur la terrasse du restaurant La P’tite sortie, situé sous le bar La Nuit des temps, peu après 19 h 30. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES