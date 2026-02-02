Richard Martel salue l’appui des délégués à Pierre Poilievre

Le député conservateur de Chicoutimi–Le Fjord, Richard Martel, se réjouit du soutien renouvelé envers son chef, Pierre Poilievre, au sein du Parti conservateur du Canada (PCC). Radio‑Canada rapportait que le chef conservateur avait obtenu 87,4 % d’appuis lors du vote de confiance tenu vendredi dernier pendant le congrès du parti, à Calgary.

Malgré la défaite du PCC lors des élections fédérales de 2025, Richard Martel estime que sa formation politique demeure bien positionnée et que Pierre Poilievre mérite une seconde chance. Il rappelle que Stephen Harper avait lui aussi remporté le pouvoir à sa deuxième tentative.

Un parti unifié

Le congrès du PCC s’est tenu alors que deux députés conservateurs ont récemment choisi de délaisser les rangs de leur parti pour se joindre au Parti libéral du Canada, un geste qui aurait pu être interprété comme un signe de division interne.

Toutefois, Richard Martel minimise la portée de ces départs, qu’il considère comme une dynamique normale en politique fédérale. Selon lui, l’unité demeure très forte au sein du caucus conservateur.

Politique provinciale

Sur la scène provinciale, le député fédéral affirme qu’il suivra avec attention l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi. Il précise toutefois qu’il le fera sans afficher de préférence partisane.