Fréchette en avance sur Drainville selon un sondage

Un sondage Léger-Le Journal-TVA dévoilé samedi démontre qu’une Coalition Avenir Québec menée par Christine Fréchette pourrait souffler dans le dos du Parti québécois advenant des élections.

La candidate domine son collègue Bernard Drainville 59% contre 22% dans les intentions de vote pour remplacer François Legault.

Mais lorsqu’on compare avec les autres partis, une CAQ menée par Christine Fréchette ne serait que cinq points derrière le PQ (30% contre 25% et quatre points devant les libéraux), alors que sous Bernard Drainville, le parti actuellement au pouvoir serait nez-à-nez avec les conservateurs au troisième rang, à près de 10 points des libéraux et vingt des péquistes.

Selon le sondeur Jean-Marc Léger, ce résultat est une catastrophe pour le député de Lévis. Selon lui, il ne serait pas surprenant que Drainville cède la victoire à Fréchette avant la fin de la course.

Le ou la remplaçante de François Legault devrait être connu le 12 avril prochain.