Rappel de sécurité pour la pêche blanche

La Ville de Saguenay souhaite faire un rappel de sécurité concernant

la zone de navigation de la baie des Ha! Ha!, alors que le Service de sécurité incendie a dû intervenir le mardi 20 et le vendredi 23 janvier en raison de la présence de pêcheurs dans ces environs.

La Ville réitère par ailleurs que cette zone est interdite d'accès en tout temps et qu'il ne faut jamais s'y aventurer. Les glaces aux abords du chenal sont instables et celui-ci est même régulièrement à l’eau claire. En raison de ces risques importants, toute personne qui s’y rendrait sera expulsée immédiatement par le Service de sécurité incendie. De plus, les contrevenants s’exposent à un constat d’infraction de 500 dollars et à d’autres frais. Deux amendes ont été données l’an dernier dans de telles circonstances.

Les interventions pour déloger des personnes de la zone interdite entraînent des

conséquences plus larges que la sécurité de celles-ci. Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saguenay se retrouvent aussi dans une situation dangereuse sur les glaces, sans compter la mobilisation nécessaire des ressources, des casernes et les perturbations pour les autres opérations.

Afin de demeurer en sécurité, dans les secteurs des villages, les adeptes peuvent se référer à la carte des plans des villages et de la zone de navigation disponible au pecheblanche.saguenay.ca. L’entièreté de la réglementation applicable s’y trouve également.