La STS amorce les démarches pour réintégrer son ex-directeur général

Le conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay (STS) s’est réuni brièvement mercredi après‑midi afin de déterminer la marche à suivre pour réintégrer son ancien directeur général, Jean‑Luc Roberge.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, la rencontre, qui n’a duré que quelques minutes, visait essentiellement à prendre acte d’un jugement du TAT, lequel annule le congédiement de M. Roberge, qui avait été relevé de ses fonctions en 2022, et ordonne son retour à titre de directeur général de la STS.

Le jugement du TAT prévoit également que la société de transport devra lui verser quatre années de salaire et rembourser l’ensemble de ses frais juridiques. Le montant total de ces compensations n’a toutefois pas été rendu public.

L’actuel directeur général de la STS, Frédéric Michel, également membre du conseil d’administration, était absent de la rencontre. Son contrat, qui est valide jusqu’en 2027, pourrait compliquer la réintégration de M. Roberge. Le conseil n’a pas précisé de scénario pour régler cette problématique, mais a réitéré sa volonté d’ouvrir rapidement le dialogue avec son ancien directeur général.

La présidente du conseil d’administration, Joan Simard, a notamment indiqué souhaiter que le dossier soit réglé le plus rapidement possible.