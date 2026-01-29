Des actions sont prévues d’ici les prochains jours

L’absence de réponses de la compagnie Domtar et aussi l’absence d’éventuels investissements de sa part dans la région pourraient faire en sorte de provoquer des actions d’ici les prochains jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean, particulièrement sur le territoire de Saguenay. On parle même de gestes d’éclat.

Rappelons d'abord que dans les derniers jours, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a exigé que la compagnie lui fournisse des réponses sur les visées qu'entretient la compagnie quant à l'avenir de l’usine de Kénogami. En date de mercredi 28 janvier, selon nos sources, aucune réponse n’est parvenue au bureau du député. D’autres sources mentionnent que le député Gagnon pourrait montrer les dents assez rapidement dans ce dossier, sans vouloir élaborer davantage.

Puis, dans sa chronique sur les ondes de Cogeco plus tôt cette semaine, le chroniqueur Louis Arcand a prétendu que le maire du Saguenay, Luc Boivin, voudrait s’allier avec le conseil de bande de Mashteuiatsh, pour retirer la gestion des barrages à Domtar, pour ensuite les gérer avec le Conseil de bande. "Bonne chance!", aurait alors commenté l'ex-PDG de Résolu, le primois Richard Garneau, quant aux intentions du maire de Saguenay.

Vérification faite auprès de l’hôtel de ville de Saguenay: une source digne de foi nous confirme qu’en matière d’énergie et du maintien de la production locale, la mairie de Saguenay s’apprêterait à intervenir prochainement, de manière concrète dans le dossier, en lien avec la survie de l’usine de Kénogami, le maire ayant des préoccupations plus que sérieuses à cet effet. Rejoint par le 92,5 Ma radio d'Ici, le maire Luc Boivin n’a pas voulu commenter.