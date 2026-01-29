Le député François Tremblay sort de l’ombre

Près de trois semaines après avoir été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies avec plus du double de la limite permise, le député de Dubuc, François Tremblay, est sorti de son mutisme mercredi.

Dans une publication émise sur les réseaux sociaux, M. Tremblay a d’abord présenté ses excuses pour avoir été “lent à réagir” ou à donner de ses nouvelles après sa mésaventure, citant que ce n’était pas dans ses habitudes. “À travers les épreuves, l’humain que je suis aussi aura appris qu’il était parfois nécessaire de prendre le temps”, mentionne-t-il.

“Le réflexe de soulager sinon de gérer une accumulation de blessures dans le travail, n’est pas nécessairement le meilleur remède”. François Tremblay poursuit en disant qu’il n’y a pas de honte à mettre un genou au sol pour revenir en force. “Ce que je fais et ce que je ferai”, poursuit-il.

Le député de Dubuc rappelle que du point de vue professionnel, son bureau de comté est grand ouvert et que son équipe et lui assurent, comme toujours, tous les suivis avec cœur, intensité et professionnalisme. Il avoue que son souhait profond est de réintégrer éventuellement les rangs du caucus de son parti, et qu’il tiendra ses électeurs informés.

Il remercie celles et ceux qui lui ont écrit et qui lui écrivent pour le saluer et prendre de ses nouvelles. François Tremblay conclut en promettant un retour sur le terrain pour très bientôt.