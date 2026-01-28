“Pas question d’avoir deux poids deux mesures” tonne Fabien Hovington

La décision du PDG de UPROD, Jean-François Thorn, de déménager éventuellement son festival Les Grands Crus musicaux sur le stationnement du Costco surprend le directeur général de la Zone portuaire, Fabien Hovington.

En guise d’explications sur le désaccord évoqué par M. Thorn entre la direction de la Zone et celle de UPROD, Fabien Hovington a mentionné au 92,5 Ma radio d’ici que M. Thorn avait formulé certaines demandes particulières à la Zone portuaire, mais qu’il était hors de question de jouer au « deux poids de mesures ».

M. Hovington rappelle qu’il négocie les mêmes conditions avec l’ensemble des promoteurs qui font affaire avec la Zone, pour une soixantaine d’événements. Le DG de la Zone a donné sa version des faits, disant que c’est plutôt du côté de UPROD que les réponses ne venaient pas, quant au calendrier de leur programmation 2026.

« Nous, en septembre, on a reçu un courriel de l’organisation disant que tout était super. En octobre, nous avons tout de suite envoyé une convention. », affirme M. Hovington. « Puis, après ça, on n’a pas eu de son et pas d’image. On a renvoyé une lettre en décembre disant que vous avez jusqu’au début février. », ajoute-t-il.

M. Hovington balaie aussi du revers de la main le fait qu’il serait responsable des prétendus problèmes vécus par UPROD. Et il importe pour lui de ne pas avoir « deux poids deux mesures » avec les promoteurs faisant affaire avec la Zone portuaire.

Courriel litigieux

Concernant le fait qu’un courriel aurait été envoyé de la part de l’organisation de la Zone portuaire à M. Thorn comme quoi que « s’il n’était pas content il n’aurait qu’à aller ailleurs », Fabien Hovington dément avec force cette allégation formulée par le patron de UPROD.

« Il n’y a aucun courriel disant d’aller ailleurs. On ne se prend pas pour d’autre. On est là pour accompagner les promoteurs, créer des événements et avoir des retombées économiques dans notre ville. », explique-t-il.

Chantal Boivin rectifie

Finalement, citée dans la sortie médiatique de Jean-François Thorn au 92,5, la co-fondatrice et directrice générale des Productions Hakim, Chantal Boivin a tenu à préciser qu’en ce qui concerne ses festivals Bières du Monde et les Rythmes du Monde, et contrairement à ce que M. Thorn a mentionné, leur organisation n’a aucun problème avec celle de la Zone portuaire.