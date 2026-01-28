Plus de 32 000 $ amassés par la Fondation santé Jonquière

La Fondation santé Jonquière tire un bilan positif de la 13e édition de sa campagne Dons & Lumières, qui s’est conclue avec un montant total de 32 619 $ amassé grâce à la générosité de la population et de ses partenaires.

Cette collecte annuelle, devenue une tradition du temps des Fêtes, a permis l’illumination du grand sapin de 40 pieds ainsi que des deux étoiles géantes installées devant l’Hôpital de Jonquière.

Cette édition a également été marquée par une participation notable du milieu des affaires. Plusieurs entreprises locales se sont engagées à faire briller les étoiles qui leur étaient réservées.

La Fondation a notamment pu compter à nouveau sur l’appui de l’équipe du Canadian Tire de Jonquière, un partenaire fidèle de l’évènement. L’entreprise a contribué à hauteur de 5 100 $, un montant rendu possible grâce à la générosité de sa clientèle, auquel s’est ajouté une majoration de 10 % offerte par le propriétaire, Marc-André Lord.