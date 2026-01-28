Motion de blâme contre le DG du Cégep de Chicoutimi

Le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Chicoutimi (SPECC) a tenu mardi une assemblée syndicale spéciale, au cours de laquelle une motion de blâme a été votée contre le directeur général du Cégep, André Gobeil , et aussi contre le directeur des études Christian Tremblay.

Selon nos informations, la motion a comme trame de fond le Centre d’études collégiales de Forestville, alors que plusieurs reproches ont été adressés, relativement à la façon dont le traitement du dossier du centre a été mené.

Affilié au Cégep de Chicoutimi depuis 1996, le Centre d’études collégiales de Forestville est une institution de la Haute-Côte-Nord offrant des formations techniques et préuniversitaires. Rappelons qu’en raison d'une baisse de clientèle, sa fermeture était envisagée début 2026, mais que la direction cherche toujours des solutions pour maintenir l'enseignement supérieur sur le territoire.

Rejoint par le 92,5 Ma radio d’Ici, le représentant syndical David Lapointe n’a pas voulu commenter le tout pour le moment, mais a promis un retour d’appel plus élaboré après avoir rencontré son exécutif syndical.