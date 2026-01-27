La décision est tombée lundi: la juge Myriam Bédard annule le congédiement par la ville de Saguenay de Jean-Luc Roberge survenu en 2022, et ordonne la réintégration de l’ex-directeur général de la Société de transport du Saguenay (STS) dans ses fonctions.

Cette dernière devra statuer sur les montants des indemnités qui seront versées à Jean-Luc Roberge. Il est aussi mentionné dans le jugement que si les parties ne s’entendent pas sur ces montants, le TAT « réserve ses pouvoirs pour déterminer le montant de l’indemnité financière jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet du congédiement ».

Rejoint par le 92,5 Ma radio d’Ici, l’avocat de Jean-Luc Roberge, Me Marius Ménard, a confirmé que son client désire vraiment retrouver son poste, et que la STS devra modifier son organigramme pour accueillir à nouveau le dirigeant dans ses rangs.

« Il n’y a aucune raison que monsieur Roberge ne soit pas réintégré. », a indiqué l’avocat. « La solution, si la STS refuse, c’est de déposer la décision à la cours supérieur et on prend, s’ils ne le font pas, des poursuites en outrage au tribunal. », a-t-il ajouté.

Me Ménard a aussi ajouté que la demande de réintégration aurait aussi été la même, même si l’administration de Julie Dufour aurait été réélue. Le jugement donne aussi raison sur le fait que le congédiement ait été une commande politique de l’ancienne mairesse. Mais ce n’est pas là-dessus que ça s’est décidé, mentionne l’avocat.

Finalement, Me Marius Ménard acquiesce à savoir qu’’il s’agit d’une victoire sur toute la ligne pour l’ex-DG.

« Je pense que la juge Bédard a donné entièrement raison à monsieur Roberge. Elle a véritablement conclu que monsieur Roberge n’avait commis aucune faute qui permettait à la STS de mettre fin à son emploi. », a-t-il souligné.

La STS commente

La présidente de la STS, Joan Simard, était en réunion mardi matin, avec la direction, question d’analyser le dossier. Elle a signifié qu’une rencontre sera ensuite convoquée avec le conseil d’administration cette semaine.

« Nous faisons les choses dans l’ordre », a-t-elle brièvement commenté.