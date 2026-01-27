L’ARC déménage des services de Chicoutimi vers Jonquière

L’Agence de revenu du Canada (ARC) confirme les informations récemment véhiculées par le 92,5 Ma radio d’Ici, comme quoi certains services situés à Chicoutimi sont en voie d’être déménagés à Jonquière (secteur Arvida), dans l’édifice du Centre des données fiscales, communément appelé l’édifice Gilles-Marceau.

Le porte-parole régional de l’Agence, Karl-Philip Marchand Giguère, mentionne d’abord que les programmes de l’ARC de la région du Québec sous la responsabilité du Bureau des services fiscaux de l’Est-du-Québec, qui sont actuellement localisés dans l’édifice gouvernemental de Chicoutimi, sur la rue Lafontaine.

Ces services concernent la politique législative et les affaires réglementaires, le recouvrement et la vérification ainsi que l’observation fiscale. En septembre dernier, l’Agence du revenu du Canada a informé les employés travaillant à l’édifice Lafontaine que l’espace qu’ils occupent sera remis à l’automne 2026 à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

Étant donné la proximité de l’édifice Gilles-Marceau, situé au sur le boulevard René-Lévesque à Jonquière, les programmes et l’effectif de l’Agence y seront relocalisés d’ici le 1er juillet 2026. Le nombre d’employés affectés par le déménagement n’est pas précisé pour le moment. Reste à voir si le stationnement du Centre des données fiscales, qui se remplit à chaque jour, sera en mesure d’accueillir les nouveaux locataires.

M. Marchand Giguère ajoute que l'ensemble des stationnements à proximité des édifices de l’Agence ne sont pas sous le contrôle de cette dernière. Dans le cas de l’édifice Gilles-Marceau, le stationnement est sous la responsabilité de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et que c’est cette organisation qui devra statuer sur ces aspects.