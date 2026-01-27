Le RCJEQ lance la quatrième édition de Ma Voix Compte

Le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) a annoncé hier le lancement de la quatrième édition de Ma Voix Compte, une vaste démarche de participation citoyenne déployée du 26 janvier au 9 mars 2026 destinée à placer la jeunesse québécoise au cœur du débat public.

Placée sous le thème « Ta voix, tes solutions ! », cette nouvelle édition invite les jeunes de partout au Québec à répondre à un questionnaire d’environ dix minutes. Celui-ci combine questions générales, réponses ouvertes et exercices de priorisation visant à faire émerger leurs préoccupations et leurs idées.

Les participants sont également encouragés à proposer des solutions concrètes dans plusieurs domaines jugés essentiels pour l’avenir du Québec comme la santé physique et mentale, l’environnement et l’alimentation, le logement, les études et l’emploi, la participation citoyenne, le transport et les transformations du marché du travail.

Un sentiment d’impuissance politique préoccupant

Lors de l’édition précédente, plus de 5 400 jeunes avaient pris part à la démarche. Les résultats avaient toutefois mis en lumière une réalité inquiétante alors que 66 % des jeunes déclaraient ne pas sentir qu'ils et elles ont un réel impact sur la société.

Pour Rudy Humbert, président-directeur général du RCJEQ, ce constat ne peut être ignoré.

« Ce chiffre est un signal d’alarme collectif. Il témoigne d'un décrochage démocratique qui ne peut plus être ignoré. La participation des jeunes ne peut pas se limiter à des exercices symboliques, elle doit se traduire par une réelle capacité d'influence sur les choix publics. », affirme-t-il. « Avec Ma Voix Compte 2026, nous voulons franchir un cap. Donner aux jeunes un espace crédible, structuré et reconnu pour formuler des solutions concrètes, influencer les priorités politiques et reprendre du pouvoir sur leur avenir. À l'aube des élections provinciales, leur voix doit compter dans les décisions qui engageront le Québec pour les prochaines années », ajoute-t-il.

Un rapport remis avant les élections

La démarche culminera par la publication d’un rapport final, rendu public avant le prochain rendez-vous électoral d’octobre 2026. Celui-ci sera transmis aux partis politiques et aux candidats afin d’alimenter le débat public et d'inspirer les plateformes électorales.

Les jeunes désirant participer peuvent le faire en se rendant sur le site Web https://mavoixcompte.govocal.com