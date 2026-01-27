Le manque de financement fait craindre pour le bloc opératoire

Le corps médical de l’Hôpital de Chicoutimi a peur de la stagnation dans les travaux d’agrandissement au bloc opératoire. Un regroupement de professionnels dénonce l’urgence dans une lettre envoyée aux médias.

Selon les chirurgiens, gynécologues, anesthésiologistes et les présidents des conseils des médecins dentistes, pharmaciens et sage-femmes, ces entités joignent leurs voix afin de dénoncer publiquement l’absence d’engagement financier clair à la poursuite des prochaines étapes. À l’heure actuelle, il existe un risque réel que le projet, déjà maintes fois présenté publiquement, tombe à l’eau, souligne le regroupement.

Le Quotidien rappelle qu’en 2022, la somme de 500 M$ avait été allouée pour agrandir le bloc opératoire. De ce montant, 111,9 M$ a déjà été accordée pour les plans et devis. Au moment de l’annonce du projet, on estimait à Noël 2027 la fin des travaux d’agrandissement. Également, une première étape a été réalisée en octobre, alors que le stationnement à étages, qui venait compenser la perte d’espaces pour la construction du bloc opératoire, a été complété.

Mentionnons que le CIUSSS se veut rassurant, alors qu’un porte-parole de l’entité, grâce à l’envoie d’un courriel au Quotidien, précise qu’ils attendent les confirmations pour déposer le dossier d’affaires au Secrétariat du Conseil du trésor et éventuellement au Conseil des ministres. L’ensemble des travaux préparatoires requis ont été complétés, et le CIUSSS est prêt à aller de l’avant dès que ces autorisations seront accordées.