Plusieurs cours suspendus au Cégep de Chicoutimi

Une rupture de conduite d’eau survenue tôt ce matin a provoqué une importante panne de courant dans le bâtiment principal du Cégep de Chicoutimi. Dans un communiqué, l’établissement indique que toutes les mesures nécessaires sont actuellement déployées afin de rétablir la situation « dans les meilleurs délais ».

Pour permettre les réparations, l’alimentation en eau a dû être interrompue dans certains secteurs du campus. En conséquence, tous les cours prévus dans le bâtiment principal, incluant ceux de la formation régulière ainsi que les activités du DEC intensif en Soins infirmiers, sont suspendus pour l’avant‑midi. L’administration précise que la situation sera réévaluée en vue d’un possible retour en classe cet après‑midi.

Le Centre d’activité physique du Cégep sera également fermé temporairement, et ce, tant pour la clientèle interne qu’externe.

Les autres établissements affiliés au Cégep demeurent toutefois ouverts. Les stages ainsi que les cours en ligne de la Formation continue Humanis ne sont pas touchés par la suspension.