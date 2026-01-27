Seulement deux dossiers d’ouverts pour réclamations

Le dossier des abrasifs à Saguenay prend-il trop d’ampleur par rapport à sa réalité? On se rappellera que l’utilisation d’un nouveau type d’abrasif, le AB 5, contenant de la pierre concassée, fait énormément réagir sur les réseaux sociaux.

Or, un échange avec le porte-parole de la ville, Dominic Arseneau, nous apprend que l’abrasif AB5 utilisé cette année est le même que l’an dernier, et représente en fait un surplus de ce qu’il restait de l’hiver passé. Il était alors utilisé en complément d’un autre abrasif, soit le AB10. Les pierres que les deux abrasifs contiennent sont toutes de la même taille.

Cette année, les employés des Travaux publics n’épandent uniquement que du AB5. Il ne s’agit donc que du seul changement adopté. Et les traces de pierres qu’il contient ne sont donc pas plus grosses cette année, ajoute M. Arseneau. Les risques de bris sur les véhicules ne sont donc pas, selon lui (contrairement à la croyance qui circule) plus élevés qu’avant.

Dominic Arseneau rappelle aussi que l’épandage sur quelques artères (comme le boulevard Talbot, notamment) demeurent du ressort du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ce dernier utilisant donc ses propres méthodes d’épandage d’abrasifs.

Dans les faits, malgré les commentaires émis qui sous-entendent un lot important de réclamations faites à l’hôtel de ville de Saguenay, seulement deux dossiers de réclamations ont été acheminés jusqu’à maintenant aux instances municipales.